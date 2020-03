Associação Paradesportiva leva paratletas para campeonato em Recife

Manaus- Fundada há quase dois anos, a Associação Paradesportiva do Norte (APAN), já começa a fomentar várias modalidades no núcleo desportivo do Amazonas . Na noite da última quinta-feira (11), uma equipe de 12 pessoas, entre paratletas, atletas-guias, Staff’s e técnicos, embarcaram para Recife, onde vão disputar, neste sábado (14) e domingo (15), a Fase Regional Norte/Nordeste do campeonato de Atletismo e Halterofilismo.

A presidente da associação e paratleta, Najara Silva, disse que se sente feliz por receber apoio de instituições para o incentivo aos paratletas do estado. “A APAN surgiu para atender as necessidades do paratleta e estou muito feliz pelo apoio que estamos tendo. Tivemos dificuldades sim, mas também tivemos ajuda. Hoje estamos indo para mais uma competição, e espero que consigamos trazer ótimos resultados”, disse.

Najara, fez um agradecimento especial a Gradiente Eletrônica S/A, que acreditou na instituição e está patrocinando os atletas paraolímpicos do Estado do Amazonas. “Esse apoio da Gradiente foi extraordinário, foi uma surpresa. Quero agradecer ao Diretor da Gradiente, Sr. Deusmar Pessoa Viana, pela oportunidade de poder representar essa tão conceituada marca. Fico feliz por eles olharem para nós. É uma empresa que tem nome e história. É um orgulho poder levar para as competições o nome da Gradiente no peito”, afirmou.

Com atenção voltada para vários talentos em busca de oportunidades, a associação participa de competições locais, e de todo o Brasil, buscando subir ao pódio de todos os eventos que participa. A APAN treina para quem sabe, disputar competições de destaque internacional como as paraolimpíadas, a exemplo dos paratletas, Laiana Batista (vôlei sentado) e Guilherme Costa (tênis de mesa) que representaram o Amazonas brilhantemente na última disputa das paraolimpidas Rio2016. Ambos conquistaram a medalha de bronze na competição.

A associação conta com o apoio do Governo do Amazonas, através da Secretaria de Justiça e Cidadania (SEJUSC), e da empresa Gradiente Industrial S/A.

*Com informações da assessoria