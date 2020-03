Ronaldinho comandou a goleada da sua equipe por 11 a 2

Preso desde sexta-feira (6) passada na Agrupación Especializada da Polícia Nacional, em Assunção, Ronaldinho reencontrou as redes nesta quinta-feira (12). Após apenas acompanhar o campeonato interno do presídio, o ex-jogador, escolhido duas vezes melhor do mundo pela Fifa, aceitou bater uma bola na quadra de futsal do local.

Ronaldinho Gaúcho não quis participar do campeonato de futebol iniciado esta semana na cadeia. Mas, de acordo com o jornal paraguaio “Hoy”, o brasileiro aceitou um convite para jogar uma partida de futsal com outros presos.

Contra um time que tinha detentos e policiais da Agrupación, inclusive o deputado Miguel Cuevas, que também está preso, o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira comandou a goleada da sua equipe por 11 a 2, com cinco gols e seis assistências.