Com portões fechados, Corinthians empata com Ituano

Com o empate, o alvinegro alcança os 11 pontos | Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians empatou com o Ituano em 1 a 1 neste domingo (15) e amargou o sexto jogo sem vencer no Paulistão. Jogando em casa e sem torcedores por conta do coronavírus, o Timão saiu atrás após uma falha de Cássio e igualou o placar com Luan ainda no primeiro tempo.



Pressionado para manter vivo o sonho da quarta conquista consecutiva do Paulistão, o Corinthians mantém comprometida a classificação para a próxima fase da competição estadual.

Com o empate, o alvinegro alcança os 11 pontos, classifica matematicamente o Bragantino e aparece na terceira posição do Grupo D. Agora, resta ao Timão a possibilidade apenas de superar o Guarani, que já soma 13 pontos e tem um jogo a menos na competição.

O Ituano, por sua vez, segue na última colocação do grupo C, com 10 pontos e praticamente sem chances de alcançar o Mirassol, que tem seis pontos e 11 gols a mais de saldo, em apenas duas rodadas.



No próximo domingo (22), o Corinthians recebe o Palmeiras, às 16h, e viaja para enfrentar o Oeste na última rodada da competição. O Ituano, por sua vez, joga em casa com a Ferroviária na semana que vem e viaja para encarar o Santo André.

A disputa

Sem o apoio da torcida e pressionado para voltar a vencer, o Timão entrou em campo estudando o adversário, mas não conseguia abrir espaço na zaga do Ituano e o único a oferecer trabalho ao goleiro Edson foi Luan, com um chute de fora da área aos 14 minutos.

No minuto seguinte, o lateral Breno Lopes, do Ituano, tentou cruzar na área e aproveitou a falha de posicionamento de Cássio para encobrir o goleiro do Timão e colocar a equipe do interior em vantagem.

Mesmo atrás no placar, o Corinthians sofreu com o adiantamento da marcação do Ituano e chegou a levar perigo nos minutos seguintes com finalizações de Everaldo e Yony González.

*Com informações do R7