Honda marca na estreia, mas Botafogo tropeça contra o Bangu

Apesar do gol do estreante, o Botafogo só ficou no empate com o Bangu | Foto: Vitor Silva/ Botafogo

Manaus - Keisuke Honda deu algumas amostras de seu talento e ainda marcou um gol em sua aguardada estreia no Botafogo, mas o Glorioso apenas empatou com o Bangu no último domingo (15), diante de um estádio Nilton Santos vazio por causa da pandemia do novo coronavírus.

Com o gol de pênalti, Honda chegou a 100 gols na carreira, marcando em cinco continentes diferentes, mas não foi brilhante na estreia diante do Nilton Santos vazio, mas demonstrou que tem capacidade de fazer a diferença no futebol brasileiro, além de ajudar o Glorioso como criador de oportunidades.

Honda marcou, de pênalti, seu 100º gol no 5º continente diferente | Foto: Vitor Silva/ Botafogo

O camisa número 4 pode atuar de '10 clássico' e, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, deixou Luís Henrique cara a cara com o goleiro, mas a finalização foi em cima de Matheus Inácio.

O tropeço complicou a situação do Botafogo na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. O clube está empatado com o Bangu na 3ª colocação do Grupo A, após três rodadas, com quatro pontos – a cinco do líder Flamengo e dois atrás do Boavista, 2º colocado. O Botafogo já não se classificou para a semifinal da Taça Guanabara (primeiro turno), e pode ser eliminado na próxima rodada.

A CBF emitiu um comunicado, na última sexta-feira, suspendendo todas as competições sob sua coordenação | Foto: Vitor Silva/ Botafogo

Para isso que a eliminação precoce aconteça, basta que o time comandado por Paulo Autuori não vença a Cabofriense e tanto Flamengo quanto Boavista ganhem os seus compromissos contra Bangu e Portuguesa, respectivamente. No entanto, seguindo a tendência dos demais campeonatos mundo afora, o Campeonato Carioca também deve ser suspenso devido ao novo coronavírus.