Campeonato Amazonense é suspenso por 15 dias pelo coronavírus

Campeonato Amazonense suspende atividades por 15 dias até reavaliação | Foto: Divulgação

Manaus - Após reunião ocorrida nesta terça-feira (17), entre a Federação Amazonense de Futebol (FAF) e os oito clubes participantes da Série A do Campeonato Amazonense, ficou decidido que a principal competição de futebol profissional do Estado e o Sub-19 serão paralisados por um período inicial de 15 dias, por conta do novo coronavírus.

De acordo com o diretor de competições da FAF, Ivan Guimarães, uma reunião foi convocada com os representantes dos times, que decidiram, por unanimidade, paralisar o torneio inicialmente por 15 dias.

A decisão segue recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Governo do Estado, que decretou estado de emergência, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que suspendeu todas as competições em âmbito nacional no início desta semana.



"Na reunião convocada com os clubes diante das duas decisões do prefeito e do governador, que recomendam a suspensão de todos os eventos para evitar qualquer tipo de risco para a população, os clubes resolveram, de comum acordo, suspender o campeonato por 15 dias. Como praticamente todas as federações suspenderam as atividades ou por tempo indeterminado, ou por 15 dias, os clubes não concordaram em jogar de portões fechados, então decidiram suspender até uma reavaliação", afirma o diretor.

Os oito representantes dos clubes concordaram em suspender o torneio | Foto: Daniel Boechat

O Campeonato Amazonense de 2020 estava dando início ao 2º turno e, nesta quarta-feira (18), com exceção de Nacional FC e Fast Clube, que se enfrentariam na quinta-feira (19), todos os clubes iniciariam a 4ª rodada da competição.

Em Itacoatiara (270 km da capital), o líder Penarol AC faria confronto direto com o vice-líder, Amazonas FC. Já em Manacapuru (89 km de Manaus), o Princesa do Solimões esperava por uma recuperação contra o Manaus FC e, na capital, o Iranduba jogaria com o São Raimundo.

O Penarol AC é o atual líder do returno do Barezão, com nove pontos | Foto: Reprodução/ Penarol AC

O líder do returno é o Penarol AC, com nove pontos. Com dois pontos a menos vem o Amazonas, que leva vantagem nos critérios de desempate contra o Gavião do Norte, que tem a mesma pontuação. O Nacional fecha o "G-4", com quatro pontos conquistados. Em nota, a diretoria da Onça-Pintada reiterou apoio às medidas de segurança; confira:

"O Amazonas FC informa que se posiciona a favor da paralisação do Campeonato Amazonense 2020, frente o cenário atual do avanço do COVID-19 em Manaus. Na tarde desta terça-feira (17), o clube participou de uma reunião na Federação Amazonense de Futebol (FAF) e votou a favor da paralisação da competição, com o objetivo de resguardar torcedores, funcionários e demais envolvidos.

O Amazonas FC entende que o momento pede uma reflexão além do âmbito esportivo, ressaltando a importância de seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais autoridades competentes.

O clube reforça que todos os seus funcionários diretos e indiretos já estão praticando rigorosamente as medidas preventivas amplamente divulgadas pela mídia e recomendadas pela OMS como determinação da diretoria, sendo inclusive passíveis de punição administrativa em caso de descumprimento.

Desejamos que em breve a bola volte a rolar e possamos viver juntos a emoção do futebol"