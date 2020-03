Em Manaus, Corrida da Água é adiada para o mês de maio

Manaus - Devido à pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), o Centro de Ensino Literatus informa que a Corrida da Água 2020 está adiada. A competição, que aconteceria neste domingo (22), no Dia Mundial da Água, foi transferida para o dia 10 de maio, às 7h. A largada acontecerá às 7h, na rua Rio Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves.

“Esta medida está sendo tomada para proteger nossos participantes e colaboradores, por isso, não se preocupem que a 7a edição da Corrida da Água irá ocorrer, porém em uma nova data. Esperamos que todos possam se solidarizar com este momento, e tomar as devidas precauções para evitar o contágio da doença”, informou a mantenedora da instituição, Elaine Saldanha.

Nos dias 7 e 8 de maio, das 8h às 20h, e 9, das 8h às 12h, os corredores inscritos poderão retirar o kit do atleta na unidade do Literatus, do Adrianópolis. Cada kit contém um saco mochila de nylon, uma camiseta de poliamida da prova, uma squeeze plástica 550ml, uma toalha de rosto e o número de identificação.

| Foto: Divulgação

A prova será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: Geral, Colaboradores Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos. A expectativa é contar com a participação de dois mil atletas amadores e profissionais.

O participante retirará o chip de competição no dia e local da prova, a partir das 6h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório. O resultado da Corrida da Água 2020 será publicado no site do Ticket Agora e do Centro de Ensino Literatus ( www.literatus.edu.br ).

*Com informações da assessoria