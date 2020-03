Time inglês disponibiliza hotel a médicos lutando contra o coronavírus

O Chelsea Football Club disponibilizou o Millenium Hotel aos membros do Serviço Nacional de Saúde (NHS) em Londres | Foto: Divulgação

Em meio a pandemia de coronavírus assolando o mundo, o Chelsea Football Club disponibilizou o Millenium Hotel, seu serviço de hotelaria privado no estádio Stamford Bridge, aos médicos do Serviço Nacional de Saúde (NHS) lutando contra o vírus, em Londres.

De acordo com os "blues", Roman Abramovich, dono do clube, vai cobrir as despesas das acomodações dos profissionais de saúde, além de disponibilizar todos os quartos do hotel privado, se necessário.

"Muitos membros da equipe médica vão estar trabalhando em longos turnos e podem não conseguir viajar de volta para casa ou, em outros casos, terão que fazer longos trajetos. A acomodação local ajuda a manter a saúde e o bem-estar daqueles que são cruciais neste período crítico", disse o comunicado do clube.

Lembrando que a Premier League, primeira divisão do futebol inglês, está suspensa provisoriamente até o dia 4 de abril, devido a pandemia do novo coronavírus que assola não só o continente europeu, como todo o mundo.

"Este será um período de dois meses, que pode ser reconsiderado em razão das circunstâncias do momento. A equipe do NHS será aquela trabalhando nos hospitais da região noroeste de Londres, mas poderá expandir seus cuidados a outros hospitais e distritos", esclarece o Chelsea.

De acordo com o jornal britânico Telegraph, atualmente o Reino Unido tem conhecimento de 1.950 casos de coronavírus e 71 vítimas letais. No Brasil, as secretarias estaduais de saúde contabilizam 350 infectados em 17 estados e no Distrito Federal, mas o último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 291 casos e dois mortos.