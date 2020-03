AJE sedia Seminário das Regas do Boxe com árbitros e atletas em Manaus

Francivaldo Romão Peixoto tem quase 20 anos dedicados ao boxe | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Você é árbitro de boxe ou aluno com interesse na modalidade esportiva? Manaus sediará, no dia 28 de março deste ano, às 14h, o "Seminário das Regas do Boxe" com o arbitro juiz de boxe Francivaldo Romão Peixoto, de 45 anos. Natural de Boa Vista, Roraima, o ex-atleta e agora treinador e árbitro abordará, durante o evento: tipos de faltas, vestimenta do atleta, categorias de peso, ações do arbitro em um combate, contagem protetora, bandagem, números de rounds em um combate, gongo e timer keep.

Os interessados em participar do seminário, podem realizar a inscrições a R$ 25 na Associação José Emir de Boxe e Artes Marciais (AJE), localizada na rua Santo Antônio, no bairro Adrianópolis, próximo ao Tribunal de Contas do Estado e ao lado do Supermercados DB, na Zona Centro-Sul de Manaus. Francivaldo explica que as regras dos boxes sofrem algumas alterações e, por isso, é necessário capacitar o público que tem interesse pela modalidade.

Francivaldo adquiriu formação em árbitro juiz de boxe em 2002 | Foto: Arquivo Pessoal

"No seminário serão abordados alguns comportamentos dentro e fora do ringue, que são considerados faltas, como, por exemplo, empurrar o adversário, cuspir, falar e até baixar a cabeça. Nesse último caso, é proibido porque o atleta corre o risco de dar uma cabeçada no adversário e ocasionar cortes nos supercílios ou até ferimentos na boca e nariz. Em alguns casos, a luta é até interrompida por conta disso", explica Francivaldo, enfatizando que há algumas lutas, como na modalidade elite, entre atletas de 19 a 40 anos, em que não se usam mais capacete, porém o lutador deve ficar atento.



Além das faltas, o árbitro ministrará também sobre a forma correta do atleta praticar o boxe (treinamento ou competição). "Um exemplo disso é a vestimenta. Os atletas devem usar calçados leves, sem bicos e com travas, próprios para o boxe. Não tendo esse tipo, pode ser um tênis. É necessário, usar calção na altura do joelho, camiseta e não esquecer do material individual, como os protetores bucal, genital e de seios - este último opcional para mulheres", ressalta.

O profissional conta que conheceu o boxe em meados de 1999, quando passou a competir até o ano 2000 como atleta profissional. "Lembro que não havia competições de boxe em Boa Vista, no Estado de Roraima, e tentávamos realizar algumas lutas, porém não havia atletas para competir. Em seguida, juntamente com o apoio de outros parceiros, participei da fundação da Federação de Boxe do Estado de Roraima, em 2002. No ano seguinte, conclui o curso de árbitro juiz de boxe e, desde então, atuei em competições tanto em Roraima quanto nos outros estados brasileiros e até lutas internacionais entre atletas de Brasil e Venezuela, na fronteira", lembra Francivaldo.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo número: (92) 99312-1954 Jackson Velasco.

| Foto: Banner promocional do evento

AJE

A academia em que o evento acontecerá, a Associação José Emir de Boxe e Artes Marciais, está aberta ao público amador, iniciante e profissional. Um dos alunos do centro, Gabriel de Deus, de 18 anos, nas horas vagas em que não está no curso de enfermagem se dedica à rotina de treinos e também à participação na parte social trabalhada com o público infantil.

"Na AJE há um projeto social em que nós [atletas] trabalhamos a Luta Livre com crianças, para que elas possam conhecer a luta e desenvolver técnicas. Apresentamos o esporte a elas, mas para isto precisam estar estudando, tirando boas notas e ter bom comportamento. Elas não pagam nenhum valor e os pais não se preocupam em pagar nada. O pessoal do boxe adota as crianças e arca com os custos dos campeonatos, incluindo passagens de ida e volta e alimentação", explica o jovem, revelando que, competindo por academia, a AJE foi campeã mundial de luta livre infantil em julho de 2019 em um evento realizado na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.