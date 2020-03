Times brasileiros disponibilizam instalações na luta contra o Covid-19

Times brasileiros se movimentam para auxiliar no combate ao coronavírus | Foto: Reprodução/ Corinthians

Manaus - Com o futebol suspenso, os times brasileiros estão dando um show fora de campo e colocaram suas instalações à disposição para o combate à pandemia de COVID-19. Athlético Paranaense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Náutico, Santos e São Paulo anunciaram que suas instalações estão abertas às autoridades caso seja necessário.

“Assumindo nossa responsabilidade social neste importante e crítico momento vivido por toda a população, manifestamos nosso posicionamento em disponibilizar toda a infraestrutura do São Paulo Futebol Clube para aquilo que for necessário, inclusive o Estádio Cícero Pompeu de Toledo”, afirmou o clube paulista, na nota oficial.

Além do tricolor, o Corinthians disponibilizou o Parque São Jorge, o CT Joaquim Grava, a Arena de Itaquera e sua sede social. Santos, Botafogo, Athlético e Náutico seguiram os mesmos passos no combate à epidemia.

“Face ao necessário enfrentamento da epidemia de coronavírus no Brasil, e fiel a sua tradição de solidariedade e responsabilidade social, o Sport Club Corinthians Paulista está disponibilizando todos os seus equipamentos para que as autoridades avaliem de que forma poderão ser utilizados no combate ao avanço da doença e na assistência à população em geral”, disse o Corinthians.

Já o EC Bahia anunciou a disponibilidade do "Fazendão", um dos Centros de Treinamentos, para o governo receber pacientes com COVID-19. Após inspeção realizada na última quinta-feira, a Secretaria de Saúde da Bahia aprovou o local. Casa do Bahia até janeiro, o CT possui 125.000 m2 e 3 pavilhões com salas e 28 quartos.