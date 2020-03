Coronavírus: Manaus FC suspende atividades por tempo indeterminado

Além do Manaus FC, Amazonas, Penarol AC, EC Iranduba, Fast Clube, Nacional FC e São Raimundo EC também estão com as atividades suspensas | Foto: Lucas Silva

Manaus - Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, o Manaus FC anunciou a suspensão das atividades por tempo indeterminado, a partir desta sexta-feira (20). A decisão vem após o cancelamento dos treinos na última quinta-feira (19) e da suspensão das entrevistas de jogadores e comissão técnica.

Com a finalidade de evitar a proximidade dos jogadores e comissão técnica com os repórteres, expostos ao contágio do Covid-19, a diretoria do Gavião do Norte já havia decidido pela suspensão das entrevistas. A interdição dos treinos na tarde de quinta indicava que seria questão de tempo até a suspensão das atividades.

Campeão do 1º turno do Barezão 2020, Manaus FC suspende atividades por tempo indeterminado | Foto: Leonardo Mota

Além do Manaus FC, Amazonas, Penarol AC, EC Iranduba, Fast Clube e São Raimundo EC também estão com as atividades suspensas. O Princesa do Solimões não se posicionou oficialmente sobre a situação e o Nacional FC tem reunião marcada para definir, mas já deu folga aos funcionários.

Confira a nota oficial do Manaus FC na íntegra:

"O Manaus Futebol Clube anuncia a suspensão de todas as suas atividades a partir desta sexta-feira (20), por tempo indeterminado.

Essa medida visa contribuir para a saúde e o bem-estar de jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube, seguindo as orientações de saúde e segurança em relação à prevenção ao contágio do novo coronavírus, inclusive com a recomendação para que todos fiquem em casa até novas instruções.

Nossos canais de comunicação, especialmente as redes, permanecerão ativos e disponíveis neste período para levar aos torcedores informações relevantes.

O Manaus está seguindo todas as medidas e recomendações do Governo e órgãos competentes, contribuindo da maneira como pode na luta contra a pandemia. O clube vai aguardar os próximos acontecimentos para avaliar uma possível retomada de atividades ou prorrogação do prazo de afastamento."