Treino em casa: academias ofertam aulas online em Manaus

Em Manaus, as principais academias já anunciaram a suspensão das atividades com comunicados oficiais | Foto: Banco de Imagens

Manaus - O governador Wilson Lima assinou, na última quinta-feira (19), um novo decreto (nº 42.087), com medidas complementares para enfrentar a pandemia do coronavírus. Dentre as novas medidas, estão suspensão das aulas da rede pública estadual de ensino em todo o Estado, bem como das atividades em academias e o transporte fluvial de passageiros.

Em Manaus, as principais academias já anunciaram a suspensão das atividades com comunicados oficiais. Inicialmente, o decreto estabelece a suspensão das atividades por 15 dias, mas o prazo pode ser prorrogado a depender do estado da saúde pública com a pandemia.

“As academias já começaram a fechar e eu assinei essa determinação hoje. Recomendamos que outros locais de aglomeração também evitem o funcionamento nesse período. Precisamos proteger um ao outro. A gente tem que mudar agora a nossa rotina, e quanto mais rápido a gente tomar essa atitude, mais rápido a gente vai conseguir superar essa situação”, afirmou o governador em entrevista coletiva transmitida online.

Suspensão das atividades presenciais em academias veio com o decreto nº 42.087 | Foto: Banco de Imagens

As novas medidas temporárias seguem recomendação do Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região - que compreende os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima - e do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao Covid-19, instituído pelo Governo do Estado ainda em novembro de 2019.

"A epidemia é dinâmica, ela vai se alterando à medida que progride. Hoje temos um número muito maior de pessoas infectadas e não sabemos quais são, nem se estão perto ou longe de nós. A ordem agora é seguir a orientação do Ministério da Saúde, evitar todos os deslocamentos que podem ser evitados e procurar ficar isolado, em casa, o máximo possível. Só sair de casa para tarefas que são inadiáveis e, entre elas, não frequentar a academia", esclarece o Dr. Dráuzio Varella à Smart Fit.

Smart Fit

Além da plataforma digital, a Smartfit também irá realizar transmissões ao vivo dando dicas sobre treinos em casa | Foto: Divulgação

A primeira, dentre as principais, a acatar a medida foi a Smart Fit, que publicou na tarde da última quarta-feira (18), um comunicado anunciando a suspensão das atividades em todo Brasil e América Latina. O período compreendido, assim como as demais, é de no mínimo 15 dias, contados a partir desta quinta-feira (19).



No entanto, a empresa afirma que os valores referentes a mensalidades não serão cobrados durante o período de suspensão e os dias serão abonados na próxima mensalidade.

"Seu bem-estar é nossa prioridade, por isso estamos fechando as portas temporariamente. A Smart Fit criou uma plataforma de treinos on-line e gratuita para todos, clientes e não-clientes. Basta acessar o site smartfit.com.br/treineemcasa , escolher sua aula e arrastar o sofá", afirmou no comunicado.

Além da plataforma digital - que oferece treinos personalizados para "Emagrecimento Express", "Emagrecimento Queima Tudo", "Emagrecimento Respira e Vai", "Smart Bike" e treino de Hipertrofia - a Smartfit também irá realizar transmissões ao vivo dando dicas sobre treinos em casa.

Fórmula Academia

A Fórmula Academia utiliza o aplicativo BTFIT, com aulas de yoga, workout e mat pilates, além de mais de 15 programas de treinamento | Foto: Divulgação

A Fórmula Academia também anunciou que vai suspender as atividades por 15 dias e, com o aplicativo em dispositivos móveis BTFIT, aulas online estão liberadas para os alunos se exercitarem em casa, gratuitamente, durante o período de quarentena.



“Mais do que nunca, a gente precisa fazer o que é possível para manter o corpo saudável e a mente tranquila. Afinal, a atividade física fortalece o sistema imunológico e você pode e deve se exercitar mesmo em casa", diz em comunicado.

A academia ainda esclarece que o aplicativo do BTFIT tem aulas de yoga, workout e mat pilates, além de mais de 15 programas de treinamento com personal trainer online. O aplicativo está gratuito até dia 31 de março e não requer uso de equipamentos.

Academia Live

Assim como as demais, a rede Live também disponibilizou treinos à distância, por meio da plataforma digital Trainingym | Foto: Divulgação

Na manhã da quinta-feira, a Live informou que as atividades serão interrompidas pelo prazo de 15 dias e, para quem já efetuou o pagamento da mensalidade, o período será acrescido quando as atividades forem normalizadas, ou seja, os pacotes contratados serão automaticamente prorrogados de acordo com o período que a rede Live permanecer fechada.

"A decisão tomada foi pensando na saúde e segurança de todos. Tendo em vista as recomendações dos órgãos responsáveis (OMS e Ministério da Saúde) com a finalidade de reduzir ao máximo a proliferação do coronavírus. O momento é de alerta e cuidado!", diz o comunicado.

Assim como as demais, a rede também disponibilizou treinos à distância, por meio da plataforma digital Trainingym. Para manter os associados em movimento, a Live reforça que serão necessários apenas um aparelho móvel compatível com o aplicativo e um pequeno espaço em casa. Para acessar, é necessário utilizar o usuário "liveacademiaA" e a senha "liveacademia2020".