Vinicius Figueira tem vaga confirmada nos Jogos Olímpicos

Vinicius Figueira | Foto: Wander Roberto/COB

Enquanto a população brasileira vive semanas de apreensão com o avanço do coronavírus pelo país, Vinicius Figueira recebeu uma grande notícia da Federação Internacional de Karatê (WKF): ele está classificado para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Devido ao cancelamento de eventos esportivos pelo mundo, a entidade máxima do karatê não terá mais competições até a data estipulada para o fechamento do ranking olímpico: 6 de abril de 2020. Com isso, o carateca brasileiro ficou com uma das quatro vagas na categoria até 67kg.

Apesar da expectativa pela confirmação da vaga nos últimos dias, Vinicius aguardava ainda uma mensagem oficial da WKF, o que aconteceu na última quarta-feira, 18 de março. Ele e o venezuelano Antonio Díaz (categoria kata) são os únicos atletas sul-americanos classificados entre os 40 nomes garantidos em Tóquio 2020 até o momento.

Entenda por que Vinicius conquistou a vaga agora

As oito categorias que integram o programa dos Jogos Olímpicos serão compostas por dez atletas cada: um do país-sede (Japão); os quatro mais bem colocados do ranking; três de pré-olímpicos continentais; e dois que podem vir destes pré-olímpicos ou receberem convites.

No caso de Vinicius Figueira, que integra a categoria kumite até 67kg, a briga era ainda mais acirrada. Tendo em vista que a categoria até 60kg não será disputada em Tóquio 2020, a Federação Internacional de Karatê (WKF) definiu que essas quatro vagas via ranking seriam divididas da seguinte forma: os dois melhores entre os até 60kg e os dois melhores entre os até 67kg. Foi nesta última que o brasileiro conseguiu a vaga, atrás do francês Steven Dacosta, mas superando o egípcio Ali Elsawy por 360 pontos.

A última competição prevista para o ciclo olímpico seria a Premier League de Rabat (Marrocos), em março, que acabou cancelada. Depois, com o objetivo de não prejudicar os atletas que ainda buscavam a classificação via ranking, a WKF passou a considerar a Premier League de Madri (Espanha), em abril, para o sistema qualificatório. Porém, com a propagação do coronavírus no país, a competição também não será realizada. Assim, a etapa de Salzburg (Áustria) foi a última contar pontos para o ranking.

*Com informações do Comitê Olímpico Brasileiro