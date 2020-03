Contraprova de presidente do Inter dá positivo para coronavírus

A informação foi divulgada pelo clube gaúcho através de um boletim médico | Foto: Ricardo Duarte

Após suspeita de estar infectado há alguns dias, o presidente do Sport Club Internacional, Marcelo Medeiros, de 59 anos, recebeu na tarde desta sexta (20) o resultado positivo para covid-19 do exame realizado na última segunda (16).

A informação foi divulgada pelo clube gaúcho através de um boletim médico. Segundo a nota, o dirigente não tem mais sintomas do coronavírus e seguirá em quarentena por 14 dias em completo isolamento e repouso, respeitando as orientações dos órgãos de saúde brasileiros.

Após receber o resultado, o comandante colorado se manifestou via Twitter: “Amigos e amigas, recebi o resultado do teste que confirma que estou com covid-19. Seguindo os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, seguirei em isolamento pelos próximos 14 dias. Todas as medidas preventivas já foram adotadas com familiares, amigos e demais membros do clube".