Médico do Manaus FC testa positivo para o novo coronavírus

Manaus - O vice-presidente do departamento médico do Manaus FC, Lucas Navarro Mitoso, testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Até o último domingo (22), o Amazonas possuía 26 casos confirmados do Covid-19, sendo 25 na capital e um no município de Parintins (distante 369 km de Manaus).

De acordo com a assessoria de comunicação do Gavião do Norte, Lucas Mitoso atualmente está isolado, em quarentena domiciliar. As informações preliminares são de que ele está se recuperando bem, tanto que, inclusive, anunciou que fará um pronunciamento no perfil do Instagram às 16h desta segunda-feira (23) para compartilhar a experiência, além de contribuir com informações e dicas de cuidados pessoais.

A assessoria informou, também, que no primeiro momento os profissionais do clube não passarão por testes para o novo coronavírus. Este é o primeiro caso confirmado que se tem ciência no futebol amazonense. Até o último domingo (22), o Governo divulgou, em entrevista coletiva online com a diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto, e com o secretário de saúde do Estado Rodrigo Tobias, que haviam 26 casos confirmados no Amazonas.