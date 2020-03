Coronavírus: GP de Baku de F1 é adiado

Desta forma, a prova, que estava marcada para o dia 7 de junho, torna-se a oitava da temporada a ser adiada ou cancelada | Foto: Maxim Shemetow/Reuters

A Federação Internacional de Automobilismo (Fia) anunciou nesta segunda (23) que o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Baku (Azerbaijão) foi adiado por conta do avanço da pandemia global do novo coronavírus (covid-19).

Desta forma, a prova, que estava marcada para o dia 7 de junho, torna-se a oitava da temporada a ser adiada ou cancelada, após as mudanças nos Grandes Prêmios da Austrália, do Bahrein, do Vietnã, da China, da Holanda, da Espanha e de Mônaco.

Os organizadores do GP de Baku afirmaram que “o adiamento foi acertado após extensas discussões com a Fórmula 1, bem como com a FIA e o Governo da República do Azerbaijão”.

“Isso é resultado direto da pandemia global contínua do covid-19 e foi inteiramente baseado nas orientações de especialistas fornecidas pelas autoridades relevantes”, diz a Fia.

Temporada mais curta

Também nesta segunda, o diretor executivo da categoria, o norte-americano Chase Carey, afirmou que espera promover uma temporada mais curta, com um mínimo de 15 corridas.

“Estamos todos comprometidos para trazer aos nossos fãs a temporada de 2020”, afirmou Carey.

Além disso, o dirigente declarou: “Reconhecemos que há um potencial significativo para mais adiamentos em eventos atualmente marcados, mesmo assim nós e nossos parceiros esperamos completamente que a temporada se inicie em algum momento do verão [europeu], com um calendário revisado de 15 a 18 corridas”.