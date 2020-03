Dani Alves manda recado a Bolsonaro após pronunciamento polêmico na TV

Por meio de suas redes sociais, Daniel Alves respondeu o pronunciamento realizado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira (24). O chefe do Executivo minimizou a gravidade do coronavírus e falou de modo contrário às medidas que visam conter a propagação da doença, como a quarentena. As informações são do site Gazeta Esportiva.

O camisa 10 do São Paulo afirmou respeitar o presidente, mas discordou de sua postura em relação ao coronavírus: “Senhor presidente, respeito muito a vossa senhoria, mas são muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor como a pessoas mais importante desse país, deveria também prezar pelo o bem do nosso país e do nosso povo”.

“É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobretudo se não temos cura para ela. Como um humilde cidadão eu venho expressar a minha opinião, pois não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas. Que Deus Abençoe o Brasil e o mundo!!”, concluiu Daniel.

Daniel Alves, assim como o restante do elenco do São Paulo, tem treinado em casa com foco na manutenção do preparo físico. Atualmente, as competições de futebol nacionais e internacionais estão paralisadas sem previsão para retorno.