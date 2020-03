Flamengo se solidariza com rivais e apoia reduções salariais

Mesmo com situação financeira confortável em relação aos rivais, o Flamengo vem se solidarizando com o pleito dos clubes de redução salários e participando das reuniões entre dirigentes. Cartolas representantes de três clubes da Série A afirmaram que existia um temor de que o Flamengo pudesse, pela solidez financeira, acabar se distanciando ainda mais dos adversários com a crise causada pelo coronavírus.

A solidariedade do Rubro-Negro, mesmo sem tomar as frentes nas negociações, causou surpresa e alívio entre os outros cartolas. A proposta atual dos clubes tenta reduzir os vencimentos dos atletas em 25%, após um período de férias entre os dias 1º e 20 de abril. As informações são de Pedro Lopes ao Portal UOL Notícias.