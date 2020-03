Real Madrid desiste de Neymar por comportamento, diz jornal

De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, Neymar chegou a ser cogitado pela equipe merengue, mas o extra-campo ruim barrou a contratação | Foto: Benoit Tessier/ REUTERS

Manaus - Mesmo com a paralisação do futebol ao redor do mundo, o Real Madrid já começa a traçar planos para a próxima janela de transferências. Apesar de figurar na vice-liderança do Campeonato Espanhol, o clube vem sofrendo com a falta de gols e, por conta disso, está em busca de um atacante. As informações são da Gazeta Esportiva.

De acordo com informações do jornal Marca, da Espanha, Neymar chegou a ser cogitado pela equipe merengue, mas o histórico recente de confusões do craque fez com que a diretoria desistisse da contratação.

“Neymar também era uma opção, mas o clube não acha que seu comportamento se encaixaria no vestiário do Real Madrid”, disse o jornal. Por conta disso, o time de Madrid passou a monitorar a situação de outros atletas. Erling Haaland, Timo Werner e Lautaro Martínez são os principais nomes.

Dentre eles, Haaland, que marcou 40 gols em 33 jogos, é o alvo primário. A diretoria vê muito talento no centroavante de apenas 19 anos e acredita que o valor de mercado – atualmente na casa dos R$ 405 milhões – vai cair após a paralisação.

*Com informações da Gazeta Esportiva