Messi doa 1 milhão de euros a hospital de Barcelona contra o Covid-19

Valor equivale cerca de R$ 5,4 milhões | Foto: Divulgação

Manaus - A Espanha é um dos países mais afetados pelo coronavírus. Com mais de 3.400 mortes, o país ultrapassa a China em número de óbitos, ficando atrás apenas da Itália, epicentro da doença na Europa. O atacante argentino Lionel Messi fez uma doação no valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) à Clínica Hospitalar de Barcelona para ajudar no combate da Covid-19, informa a Gazeta Esportiva.

Nas redes sociais, o hospital agradeceu a doação do craque e disse que irá direcionar esta quantia principalmente à compra de equipamentos de assistência respiratória para atender aos pacientes em quadros mais graves.O diretor-geral do hospital, Josep M. Campistol, ainda declarou: “Graças a essa doação, poderemos melhorar os cuidados que prestamos aos pacientes infectados com a covid-19”.