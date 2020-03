Juventus prepara oferta milionária por brasileiro Gabriel Jesus

Depois de ser eleito por Luca Toni como o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, Gabriel Jesus pode estar próximo de vestir a camiseta da Juventus. Segundo informações do jornal Manchester Evening, o City busca reformular o setor ofensivo, e o brasileiro está na lista. As informações são do site Gazeta Esportiva.

Ainda de acordo com o periódico britânico, a Juve deve desembolsar algo em torno de R$ 440 milhões para contratá-lo em definitivo.

Desde 2017 jogando no futebol europeu, Gabriel Jesus vem ganhando cada vez mais espaço no City e, por consequência, na Seleção Brasileira. O camiseta 9 tem contrato junto ao time de Manchester até 2023.

Depois de ser personagem importante na primeira conquista de um Brasileirão pelo Palmeiras desde 1994, Gabriel foi escolhido a dedo por Pep Guardiola. Pelo clube inglês, o atacante já disputou 138 partidas, marcando 63 gols e dando 25 assistências. Com a canarinho, Jesus é o principal artilheiro da era tite.