Pelé se pronuncia sobre morte do irmão: 'Muita tristeza no coração'

Pelé se pronunciou por meio do Twitter no início da tarde desta quinta-feira (26), após a morte do irmão Zoca, aos 77 anos, na madrugada. As informações são do site Gazeta Esportiva.

Irmão mais novo, Zoca estava em tratamento contra câncer de proposta.

“Com muita tristeza no coração informo que meu amado irmão Jair Arantes do Nascimento faleceu nesta noite em Santos no hospital onde estava sendo atendido por complicações na próstata onde vinha tratando de câncer há mais de um ano. Que Deus o receba no céu e console nossa família”, escreveu o Rei.

Zoca tem dois anos a menos que Pelé e foi “Menino da Vila” entre 1961 e 1962. Ele fez dois gols em 15 partidas e desistiu da carreira para trabalhar com a família.