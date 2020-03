'Não posso parar, sou o responsável pelo meu sonho', diz lutador do AM

Natural de Monte Alegre,Bruno Quintanilha, lutador "naturalizado amazonense" de Muay Thai, tem sonho do título mundial adiado pelo coronavírus | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Manaus - O lutador "naturalizado amazonense", Bruno Quintanilha, de 30 anos, teve o sonho de ser campeão adiado devido ao novo coronavírus. Isso porque o torneio, assim como as demais realizações esportivas, foi suspenso, ainda sem uma nova data prevista.

Natural de Monte Alegre, cidade com pouco mais de 55 mil habitantes no interior do Pará, Bruno começou sua trilha pelo Muay Thai em 2009, quando ainda era outro esporte que direcionava os caminhos. Agora, em Manaus, sonha em trazer o título de campeão e representar bem o Brasil na Tailândia.

"Meu sonho era ser jogador de futebol, até levava jeito pra coisa, jogava muito bem. Eu vim para Manaus para trabalhar, ajudar a minha família e terminar meus estudos, foi quando eu conheci o esporte e a filosofia da Champions Factory. Naquele dia que fui só para ver o treino, mas me apaixonei por essa arte maravilhosa. Quero fazer história no nosso Estado, sendo campeão mundial na Tailândia, a terra do Muay Thai", diz ele.

Bruno no mundial da Tailândia, em 2019 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Caso a competição continuasse sem interrupções, seria a segunda participação de Bruno no Mundial. Em 2019, houve uma mobilização grande para financiar a viagem do atleta à Holanda, onde realizou uma preparação intensa com o mestre Artur Mariano. Na matriz da Champions Factory - a academia onde luta desde pequeno -, Bruno desenvolveu preparações "de outro mundo" no velho continente.

"Eu vivia só para treinar, eram quatro treinos por dia, naquele frio da Holanda, pra quem é acostumado com o calor de Manaus. Era surreal, o mestre entrava em nossas cabeças. Nos treinamentos, ele falou pra mim: 'Bruno, prepara seu espírito que lá vai ser sinistro'. Não sabia que ia ser mais que um treinamento, aprendi a ser um verdadeiro atleta. Nós somos nossos próprios adversários e se vencermos a nós mesmo, podemos lutar com qualquer um do planeta", afirma.

Bruno Quintanilha com o primeiro título brasileiro, em 2018 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Na tentativa anterior do título mundial, o atual líder do ranking brasileiro na modalidade foi desclassificado nas semifinais, após não conseguir atingir os 67 kg previstos para a disputa na época, mas isso só serviu de combustível para iniciar 2020 a todo vapor.

"Chorei muito, mas muito mesmo, porque só eu sei como foi difícil chegar ali, as pessoas que me ajudaram... para eu ser desclassificado por não bater o peso. Foi frustrante, além de eu ter sido o único da história a não bater o peso da seleção brasileira. Isso mexeu muito comigo, olha só a vergonha que passei, então eu resolvi voltar e começar tudo de novo; prometi voltar lá e ser campeão mundial", conta o lutador.

Bruno e a equipe do Champions Factory, no Campeonato Brasileiro de 2019 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Atualmente Bruno faz parte da seleção brasileira, é bicampeão brasileiro na categoria até 71 kg, o único amazonense a ser bronze no mundial da Tailândia, além do vice campeonato Pan Americano de Muay Thai, ocorrido no Uruguai - ocasião onde sofreu a primeira derrota da carreira, em 17 confrontos.

Com o foco definido no título mundial, Quintanilha vive uma rotina onde respira luta. Além dos treinos, que começam de madrugada, o atleta também dava aulas em três academias da Zona Sul de Manaus. Ele ainda continua com os treinos, sozinho, apesar da suspensão das atividades em decorrência da pandemia do Covid-19. "Não posso parar, sou o responsável pelo meu sonho", diz.

Bruno Quintanilha com o vice campeonato do Pan Americano em 2019 | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

"Eu tenho um sonho e vou ser campeão mundial, só não fui ainda por causa do corona vírus. Ano passado mesmo, no Pan Americano, perdi na final por nocaute, sendo que eu nunca tinha perdido na vida. Isso mexeu muito comigo, fiquei frustrado, pensei ali em desistir, mas precisava daquela derrota pra amadurecer e começar tudo de novo para, aí sim, estar preparado pra ser campeão mundial. Esse segundo lugar vai ser aquele cinturão no mundial", afirma confiante.

O Campeonato Mundial de Muay Thai pode ter sido cancelado, mas para o lutador pertinente, que não se contenta com resultados abaixo da excelência, foi apenas um adiamento do sonho. Para custear as despesas com o torneio e com as passagens, Bruno ganhou, de um patrocinador, 100 camisas customizadas, que podem ser adquiridas por meio do telefone: (92) 99238-3676.