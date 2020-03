Após paralisação, NBB retornará direto no mata-mata

A decisão foi tomada de forma unânime | Foto: Gabriella Tayane/Marketing Unifacisa

A Liga Nacional de Basquete (LNB) informou que, após uma reunião por videoconferência entre os clubes participantes, técnicos e jogadores, o Novo Basquete Brasil (NBB) recomeçará diretamente na fase de mata-mata e não terá a primeira etapa da competição concluída. O torneio está parado desde o último dia 15, em função do combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A decisão foi tomada de forma unânime.

Ainda havia 33 jogos a serem disputados até o fim da primeira fase. Como nem todas as equipes tinham o mesmo número de partidas disputadas, a organização definiu a classificação pelo aproveitamento, e não pelos pontos somados. Com isso, os quatro primeiros - que, pelo regulamento, avançam diretamente às quartas de final - são, na ordem, Flamengo (87,5% de aproveitamento), Sesi Franca (80%), São Paulo (76,9%) e Minas Tênis Clube (65,45%).

Esses clubes terão a companhia de quatro times que sairão de um primeiro mata-mata, que reunirá os participantes situados entre o 5º e o 12º lugares. Os confrontos, já definidos, serão entre Mogi das Cruzes (5º) e Sendi Bauru (12º), Pinheiros (6º) e Paulistano (11º), Corinthians (7º) e Unifacisa (10º), e Botafogo (8º) e Rio Claro (9º). Para as equipes a partir da 13ª posição (Universo Brasília, São José, Basquete Cearense e Pato Basquete) a competição chegou ao fim. Como não há mais a Liga Ouro (que era a "segunda divisão" do NBB), não há rebaixamento na atual temporada.

Ainda não foi definido, porém, quando o torneio retornará. "O mais importante desta reunião foi ver que o desejo de todos é de ir até o fim da competição e cumprir com os compromissos estabelecidos com os parceiros e patrocinadores. Os clubes, atletas e técnicos estão cientes do momento que o mundo está passando e estão dispostos a fazer o que for necessário para chegarmos ao fim da temporada do NBB da melhor maneira", disse o presidente interino da LNB, Nilo Guimarães.