Confira dicas para exercícios em casa e elimine aqueles 'quilinhos'

Seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, para as pessoas permanecerem em casa, em isolamento social, para evitar a disseminação da Covid-19, o educador físico e coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, destaca a importância de exercitar-se durante o período, para aliviar o estresse e ansiedade, além de aumentar a imunidade.

Desde que a Fórmula paralisou as atividades por conta da pandemia, os alunos têm recebido suporte remoto dos educadores da academia, para que possam se exercitar sem sair de casa, durante a quarentena. Entre os aliados neste momento está o aplicativo BTFIT, que está com acesso gratuito pelo Grupo BodyTech para todo o país.

Roggero aponta que o importante é se movimentar e pode ser até em atividades domésticas. "Brincar com os filhos e com os animais domésticos e mesmo nas tarefas diárias. Qualquer intervalo na TV, a pessoa deve se levantar e se movimentar. Pode colocar uma música que gosta e dançar. As pessoas não fazem ideia da diferença que isso faz nesta nova rotina”, disse.

Aplicativos, redes sociais e sites ofertam dicas de treinos online | Foto: Divulgação

Neste momento, o mais indicado é preferir treinos de intensidade leve a moderada. Isso porque, de acordo com o educador da Fórmula Academia, exercícios pesados ou intensos podem diminuir a imunidade, enquanto a atividade física regular e moderada, quando aliada a uma boa alimentação e períodos de sono de qualidade, tem o efeito de fortalecer o sistema imunológico.

“Os exercícios podem ser realizados em qualquer horário e com o espaço que temos à disposição, sem a necessidade de equipamentos e usando o peso do próprio corpo. O importante é que haja regularidade”, afirma o Roggero. A Organização Mundial de Saúde recomenda 30 minutos de atividade moderada, cinco vezes por semana.

Exercícios

Aproveitar um espaço livre em casa e iniciar uma sessão de alongamento é o primeiro passo. “Sentado, com os dois pés no chão, estique uma das pernas e leve as duas mãos até que toque o pé. Vá e volte dez vezes. Depois, é só trocar para a outra perna e repetir o mesmo movimento”, orienta.

| Foto:

Em seguida, em pé, levante o joelho e estabilize o abdômen. Braços cruzados em relação ao joelho erguido, na ‘posição de corredor’. Em seguida, toque o pé da perna que permaneceu estendida. O joelho permanece erguido. Mantenha o equilíbrio. Toque, e volte para a posição inicial. Repita o movimento por algumas vezes e troque de lado.

Outra dica de Roggero é o movimento conhecido como skipping baixo, bastante utilizado em treinamento de técnica de corrida. Com o tronco levemente inclinado para frente, levante uma da pernas o suficiente para retirar o pé do chão. O braço deve seguir o movimento da perna oposta. Você pode repetir o movimento continuamente, de forma acelerada, como se estivesse ‘correndo no mesmo lugar’.

Posteriormente, Roggero indica iniciar séries de flexões, agachamentos, abdominais e pranchas, exercícios utilizados para fortalecer os membros superiores, inferiores e o core. “O ideal é que as pessoas pratiquem exercícios que já possuem familiaridade para que façam os movimentos de forma correta para evitar lesões”, enfatiza o educador da Fórmula Academia.

*Com informações da assessoria