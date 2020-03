Adiamento dos Jogos impacta calendário de modalidades para 2021

O adiamento dos Jogos de Tóquio 2020, no Japão, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (covid-19), já impacta o calendário de algumas modalidades. As federações internacionais de atletismo e taekwondo anunciaram a mudança de seus principais eventos para não coincidirem com as novas datas de Olimpíada (23 de julho a 8 de agosto) e Paralimpíada (24 de agosto a 5 de setembro) no ano que vem.

A World Athletics, entidade máxima do atletismo, informou o adiamento do Mundial, previsto inicialmente para o período de 6 a 15 de agosto de 2021, na cidade Eugene, no Oregon (Estados Unidos). O torneio foi transferido para 2022, ainda sem data definida. A federação comunicou, ainda, que iniciou as conversas com organizadores dos Jogos da Commonwealth e Jogos Europeus - as competições estão previstas para ocorrer entre julho e agosto de 2022.

Já o Mundial de taekwondo, agendado para maio do próximo ano em Wuxi, cidade próxima à Xangai (China), também foi postergado segundo a World Taekwondo, federação internacional da modalidade. O evento ainda não tem uma nova data, mas os organizadores pretendem realizá-lo entre outubro e dezembro de 2021. Outros eventos da entidade, como o Mundial Júnior (14 a 18 de outubro em Sofia, na Bulgária) e as finais do circuito mundial (28 e 29 de novembro em Cancun, no México) estão mantidos para 2020.

A remarcação dos Jogos influenciará, ainda, o planejamento de outras entidades e eventos tradicionais para 2021. A Federação Internacional de Natação (Fina), por exemplo, tem o Mundial de Esportes Aquáticos marcado para 16 de julho a 1º de agosto em Fukuoka (Japão). Neste período, também ocorrerão - com início em 23 de julho - os Jogos da Francofonia, em Kinshasa (República Democrática do Congo). Antes, de 25 de junho a 7 de julho, a cidade de Oran (Argélia) sedia os Jogos do Mediterrâneo.