Rodrygo leva prêmio de melhor atleta jovem do futebol mundial

O brasileiro Rodrygo, que atua no Real Madrid, foi eleito o melhor jogador jovem no prêmio NxGn 2020, organizado pelo jornal Goal. O ex-Santos ficou na frente de nomes como Ansu Fati, do Barcelona, e Mason Greenwood, do Manchester United. As informações são da Gazeta Esportiva.

A premiação leva em conta apenas atletas nascidos a partir de 2001. Para ser eleito, Rodrygo contou com a maioria dos votos de jornalistas ao redor do mundo.

“Este prêmio me motiva muito, me dá muita confiança. Eu espero que isso aconteça, que eu continue muito bem nesta temporada”, disse Rodrygo à Goal.

O jogador do Real Madrid revela se espelhar em Cristiano Ronaldo, mas também tem idolatria por outros craques que vestiram a camisa do Santos: “Pelé, Robinho e Neymar representam muito para mim e para o time que torço, que é o Santos. Neymar foi o que eu acompanhei mais, mas agradeço à Deus por ter tido a oportunidade de conhecer os três”.

Entre as 10 primeiras posições da premiação, ainda aparecem dois brasileiros: Reinier, do Real Madrid, em quarto lugar e Gabriel Martinelli, que atua no Arsenal, ficou em sexto.

No momento, as principais competições do futebol europeu estão paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. Ainda não há previsão para que as atividades se normalizem.

*Com informações da Gazeta Esportiva