Feciclam aconselha ciclistas a respeitarem quarentena no Amazonas

| Foto: Divulgação/ Federação de Ciclismo Amazonense

Manaus - A Federação de Ciclismo Amazonense (Feciclam) publicou, em sua página oficial no Facebook, uma recomendação para que os praticantes respeitem o período de isolamento social. Apesar da fundamentação médica da publicação, o assunto divide opiniões pelo mundo pelas influências tanto no transporte quanto na saúde das pessoas.

Liga dos Campeões da Europa, corridas da Fórmula 1 e até os próprios Jogos Olímpicos de Tóquio foram suspensos - depois de muita pressão, mas foram. Com a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense de ciclismo de Estrada não foi diferente. A Federação de Ciclismo Amazonense anunciou, na semana passada (23), por meio das redes sociais, que as provas serão realizadas em uma nova data - ainda sem previsão.

"Por motivos óbvios, a 1ª Etapa do Campeonato Amazonense de ciclismo de Estrada está adiada, seguindo todos os protocolos estaduais e nacionais de combate à pandemia do Covid-19 , recomendados pelo Ministério da Saúde e as orientações da CBC - Confederação de Ciclismo Brasileira, assim como todas as filiadas nacionais cancelaram todos os eventos num prazo de 60 dias e suspenderam o calendário esportivo de 2020 por tempo indeterminado, até que a situação volte a normalidade", diz o comunicado.

A recomendação

Início da temporada do ciclismo com o Desafio das Trilhas, na pista Viva Mais Pedal, no novo bike Park de Manaus | Foto: Divulgação/ Federação de Ciclismo Amazonense

No mesmo dia que anunciou o cancelamento, a federação reforçou a publicação do Pedal - site direcionado aos praticantes de ciclismo - que lista sete motivos para não pedalar durante o período determinado pela quarentena. "Para quem é esportista, ficar em casa sem treinar e sem 'ver o mundo' é extremamente frustrante, e quem pedala sabe que bastam alguns dias longe sem andar de bicicleta para gerar uma angústia muito grande", pondera no início.

A Federação de Ciclismo também cita, na publicação, que países como França, Itália e Inglaterra já proibiram o uso "recreacional esportivo da bicicleta" - o que é verdade, desde o dia 17 de março. Inclusive, a tradicional volta clássica "Milão-San Remo" foi cancelada pela segunda vez na história, a primeira depois das duas grandes guerras. A prova que ocorre desde 1906 é uma das mais tradicionais do calendário internacional.

Na abertura do Desafio das Trilhas, os competidores participaram de três circuitos com 12 categorias | Foto: Divulgação/ Federação de Ciclismo Amazonense

Dentre os sete motivos, a publicação se propõe a discutir possibilidades de lesão - o que implicaria uma ida ao hospital -, problemas com a criminalidade e imposições jurídicas à comunidade. Além disso, informa sobre maneiras de contrair o vírus e ressalta que algumas descobertas ainda estão sendo feitas, como as formas de transmissão.

"Embora a vontade de sair para pedalar e os benefícios da bike como esporte estejam para lá de comprovados, infelizmente agora é o momento de tentar manter-se dentro de casa o máximo possível. Lembre-se que, quanto mais pessoas contaminadas, mais tempo esta crise vai durar. Portanto, fique em casa e faça a sua parte para que o mundo saia desta situação o quanto antes", conclui o post.

Além de meio de transporte no dia a dia, os participantes da MTB também usam para viagens para Manacapuru, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Autazes, entre outros | Foto: Reprodução/ MTB Pedala Amazonas

Também para Isaac Souza, um dos criadores da equipe de ciclismo MTB Pedala Amazonas, o mais prudente no momento é realmente ficar em casa. Ele conta que também incentiva os amigos a fazerem o mesmo. Aos 37 anos, sendo 15 anos no esporte, essa é a primeira vez que o atleta decide ficar longe da velocidade por certo tempo.

"O isolamento social está um pouco crítico. A gente fica um pouco tenso por não poder sair, não poder pedalar e isso acaba causando um estresse na gente, mas sempre falo para os amigos de ciclismo respeitarem a quarentena e ficar em casa para o vírus não se propagar. Esse período de 20 dias que ficarmos em casa vai contribuir para 30 ou 40 anos pedalando com nossos filhos e netos. É duro ficar em casa, mas é melhor respeitar”, diz ele.

O contraponto

Peter Walker, autor do livro "Bike Nation: Como Pedalar Pode Salvar o Mundo" fez um contraponto no jornal britânico The Guardian, afirmando que a modalidade contribui para a saúde mental e emocional dos praticantes e que um isolamento social, por sua vez, deixa as pessoas com vidas "excessivamente inativas e sedentárias".

No dia 17 de março, cerca de 50 acadêmicos e especialistas saúde pública e transporte escreveram uma carta aberta ao governo britânico reivindicando a liberação de caminhada e ciclismo durante a pandemia, sob a justificativa de que "todos os nossos riscos sociais e de saúde não somem simplesmente" e que o confinamento "às vezes em locais superlotados e sem áreas verdes e, particularmente em tempos de ansiedade, tem riscos à saúde".

Os participantes do MTB Pedala Amazonas realizam viagens intermunicipais pelo interior do Estado | Foto: Reprodução/ MTB Pedala Amazonas

Para Rodrigo Felício, de 45 anos, também participante da MTB Pedala Amazonas, o isolamento pode ser um fator fundamental para a piora da saúde mental dos praticantes. "Me sinto mais seguro pedalando do que no isolamento, porque em casa, nossa cabeça pode surtar, além de ter medo de me contaminar tocando nas coisas”, relata.

O ciclista conta que, apesar das recomendações para ficar em casa e sair apenas em casos extremos, pode continuar pedalando sem se contaminar. Por isso, segue sozinho, com o auxílio de uma máscara. Ele voltou a praticar o esporte há um ano e geralmente faz seus percursos nos fins de semana.

"Sozinho, não acredito que você possa contrair, porque você está apenas com sua bicicleta, em seu isolamento. O ciclismo é minha válvula de escape para esse período cheio de fake news durante a quarentena, alivia o estresse, me mantém equilibrado e saudável. Se o cara continuar escutando ou lendo essas coisas [fake news], pode acabar surtando", afirma ele.