Liga Alemã de Futebol amplia paralisação de jogos até 30 de abril

A ideia é que as competições retornem na primeira semana de maio e, provavelmente, com portões fechados | Foto: Divulgação/ Twitter @FCBayernEN

Manaus - A Liga Alemã de Futebol (Bundesliga), que reúne 36 clubes da primeira e segunda divisão do país, ampliou a paralisação dos campeonatos até 30 de abril. O anúncio foi feito nesta terça-feira (31) pelo pelo presidente da entidade, Christian Seifert, em nota oficial, publicada no site da entidade.

A ideia é que as competições retornem na primeira semana de maio e, provavelmente, com portões fechados. Todas estas medidas são para evitar os riscos de contágio do novo coronavírus (covid-19).

Os dirigentes alemães devem se reunir novamente, dia 17 de abril, para avaliar os impactos da pandemia do novo coronavírus (covid-19) na modalidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país germânico registra cerca de 68 mil casos confirmados da covid-19 e 682 mortos.

Para Karl Rummenigge, ex- jogador e atual presidente do Bayern de Munique, a temporada da Bundesliga precisa terminar de qualquer modo, mesmo que seja durante o rigoroso inverno alemão.