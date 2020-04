Goleiro Bruno fecha empréstimo com time da 2ª divisão do Carioca

O atleta assinou contrato com o clube-empresa J. Winners, com sede em Portugal e representação em vários países na Europa, e será emprestado a um time com nome ainda não revelado | Foto: Divulgação

Manaus - O goleiro Bruno, ex-Flamengo e preso, em 2010, pela morte da modelo Eliza Samúdio, vai jogar por empréstimo em um clube da Segunda Divisão do Rio de Janeiro. O atleta assinou contrato com o clube-empresa J. Winners, com sede em Portugal e representação em vários países na Europa, e será emprestado a um time com nome ainda não revelado.

De acordo com Jaime Marcelo Conceição, CEO da J. Winners – que também representa o jogador –, Bruno terá seu nome diretamente inscrito no clube carioca assim que as atividades das federações de futebol forem retomadas. O empréstimo deve ter duração até que a Justiça libere o atleta para atuar no "velho continente", segundo o Jornal Extra, do Rio de Janeiro.

"Não passaremos o nome, por respeito ao planejamento que temos para com o atleta. Sabemos que existe um enorme impacto em todas as ações que envolvem o goleiro Bruno Fernandes, mas o tratamos, assim como sua carreira, como a de qualquer atleta de nosso casting. Também entendemos que no caso atual deste empréstimo ao clube carioca, Bruno passará a vivenciar uma rotina de atleta, não se envolvendo mais nos protestos que costumam cercar notícias sobre ele pelas redes sociais", disse o CEO.

Bruno Fernandes está solto desde 2019 após ganhar o direito de cumprir o restante da pena atribuída pela morte da modelo Eliza Samúdio, em 2010, no regime semiaberto. Em nota divulgada à imprensa, a empresa J Winners diz que Bruno "está empenhando todos os esforços em trabalhos diários, para atingir o melhor da sua forma física e técnica, a fim de atuar com excelência".

O caso

Bruno foi condenado a uma pena de 20 anos e 9 meses pela morte de Eliza Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado de Bruninho, filho dos dois, em 2010. O goleiro também havia sido condenado por ocultação de cadáver, pena que foi depois extinta, após a Justiça de Minas entender que o crime prescreveu. O filho do casal vive com a avó materna, no Mato Grosso do Sul.



O juiz Tarcísio Moreira de Souza autorizou, em 2019, que o atleta fique em prisão domiciliar e determinou que ele cumpra algumas condições, como comprovar, num prazo de 30 dias, que estava trabalhando.

De acordo com a decisão do magistrado, em caso da não comprovação de trabalho, Bruno “deverá prestar serviço em obra, ou instituição pública ou entidade conveniada com o Juízo da Execução”.