Torneio de Wimbledon é cancelado pela primeira vez desde 1945

Manaus - Nesta quarta-feira (1º), o All England Lawn Tennis and Croquet Club, local onde é realizado o torneio de Wimbledon, em Londres, anunciou que o principal torneio do mundo do tênis não será disputado na temporada de 2020. A decisão, tomada por conta da pandemia do novo coronavírus, faz com que a competição seja cancelada pela primeira vez desde 1945.

A possibilidade de adiamento de Wimbledon foi descartada, já que as chuvas e o frio londrino impossibilitam a realização do torneio - jogado na grama - fora do período de junho e julho. Na opinião dos organizadores, não haverá tempo hábil para preparar e realizar a competição, prevista para iniciar em 29 de junho.

“Nós acreditamos que, dadas as proporções desta crise global, a decisão correta é cancelar o campeonato de 2020 e, ao invés disso, concentrar-nos em como podemos usar a ampliação dos nossos recursos para ajudar àqueles em nossa comunidade local e além", afirmou Ian Hewitt, presidente do clube.

Apenas as duas grandes guerras foram capazes de impedir a disputa do Grand Slam mais tradicional do tênis. Primeiro entre 1916 e 1918, depois entre 1941 e 1945. Wimbledon já planeja a próxima edição para 2021, a 134ª da história, que deve ocorrer entre os dias 28 de junho e 11 de julho.



"Essas considerações são particularmente relacionadas à preocupação com a aglomeração de pessoas e à pressão sobre o serviço médico e de emergência, assim como às restrições de mobilidade tanto no Reino Unido, quanto no resto do mundo. Com a probabilidade de que as medidas do Governo continuem por muitos meses, nossa percepção é de que devemos agir com responsabilidade para proteger o grande número de pessoas envolvidas na preparação d'O Torneio", escreveu o presidente do clube na nota oficial.