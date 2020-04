Raílson afirma que Penarol AC 'brigaria pelo título do Barezão 2020'

O meio campista Raílson, dono da camisa 10, acredita que o time teria condições de brigar pelo título até o final | Foto: Reprodução/ Instagram @railsonqueiroz91

Manaus - Após "engrenar" no Campeonato Amazonense desde ano, o Penarol AC encerrou a temporada no Barezão 2020 com quatro vitórias, três empates e três derrotas. O Leão Azul Itacoatiarense era líder isolado do segundo turno, quando a pandemia do coronavírus forçou a paralisação definitiva do torneio, mas o meio campista Raílson, dono da camisa 10, acredita que o time teria condições de brigar pelo título até o final.

Raílson Queiroz machucou o joelho na última rodada do 1º turno - no empate em 0 a 0 com o Nacional -, mas afirma estar recuperado da lesão. Treinando em casa, ele diz que a expectativa para a volta na reta final do torneio era grande. "Depois que o time encaixou, tivemos bons resultados, a confiança era alta e nosso pensamento era esse: brigar pelo título", reforça.

O Leão da Velha Serpa terminou o Campeonato Amazonense com o terceiro lugar na classificação geral, muito graças a Aderbal Lana. À frente do Penarol desde a sexta rodada do 1º turno, quando a equipe brigava para não ser rebaixada, Lana conseguiu trabalhar sua metodologia rapidamente e levou o clube para a briga por uma vaga na série D do Brasileirão de 2021.

"O time ficou mais agressivo, atacando mais o adversário. O posicionamento dos jogadores também ficou mais organizado e a mentalidade mais forte, um ânimo diferente. Ele sempre conversava com os jogadores onde precisa melhorar, onde as jogadas foram boas. E isso você vai aprimorando, vai querendo mais, se dedicando e nosso objetivo era ser campeão", relata Railson.

Apesar da grande vontade de voltar a ter contato com os gramados o quanto antes, o camisa 10 de Itacoatiara reconhece a necessidade do momento. "Diante de tudo isso, nossa saúde em primeiro lugar é o que importa", diz. À vontade no clube, o meia não esconde o desejo de continuar, e agora é o momento de aguardar a decisão sobre as vagas. "Espero que o Penarol esteja no meio", brinca.