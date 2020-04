Lutador amazonense treina a família em casa durante a quarentena

Roberto Portela é campeão e treina os quatro filhos | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - O novo coronavírus tem causado grandes perdas ao mundo dos esportes. A indústria, que totaliza mais de 700 bilhões de dólares, está tomada por incertezas - uma vez que grandes eventos, como as eliminatórias da Copa do Mundo e as Olimpíadas de Tóquio, foram adiados. Apesar disso, alguns atletas buscam alternativas para praticar suas modalidades e não perderem a forma. Em Manaus, a família Portela pratica jiu-jitsu em casa durante o isolamento social

A trajetória de Roberto Portela na modalidade esportiva iniciou aos 12 anos, quando começou com os treinos e não parou mais. Atualmente, o faixa preta conta que é campeão de diversos campeonatos nacionais e internacionais. Além disso, atua na academia StudioHR/Andanças de Ciganos, onde dá aulas para crianças e adultos.

Roberto ministra aulas na academia StudioHr, na quadra da escola de samba Andanças de Ciganos, onde participa de um projeto social | Foto: Arquivo Pessoal

Com a chegada do novo Coronavírus, Roberto teve que suspender as atividades. Mas isso não o impediu que praticasse a luta em casa para manter a forma. O atleta é pai de quatro crianças, que também lutam jiu-jitsu.

" O esporte é minha fuga do estresse e tédio durante o isolamento " Roberto Portela, Competidor faixa preta

A prática entre os filhos

O gosto pelo esporte surgiu a partir do exemplo. Portela conta que nunca precisou obrigar nenhum dos filhos a lutar.

" De tanto me verem na academia, se inspiraram e agora participam dos treinos " Roberto Portela,

Os treinos foram introduzidos desde cedo. O filho mais velho, Pyetro Lyra começou aos 8 anos, hoje em dia, aos 13, já é faixa amarela e participa de campeonatos. Já a filha do meio, Maria Clara de 10 anos, também se consagra na modalidade. Ela já soma quatro títulos seguidos de campeã amazonense. Além deles, o lutador é pai de uma dupla de gêmeos, que já seguem os mesmos passos dos irmãos.

Os filhos mais novos de apenas 3 anos se inspiram no pai e irmãos | Foto: Arquivo Pessoal

Rotina de treinos

Antes da quarentena, as crianças treinavam na academia onde Roberto ministrava aulas. Ele explica que quando estavam na academia a relação de pai e filho era substituída pela de aluno e professor.

" Eles participam das aulas juntamente com todos os alunos e são tratados da mesma maneira, não dou colher de chá por serem meus filhos " destaca o pai,

Atualmente, as atividades são realizadas em casa três vezes por semana, com direito a tatame e kimono e, apesar de estarem em um ambiente familiar e mais relaxado, os pequenos se portam com seriedade.

" Se acostumaram tanto com a disciplina da academia que, quando amarram as faixas (no kimono), automaticamente me chamam de mestre ou professor, nem preciso pedir " conta o mestre,

O que a luta representa para os filhos

Por serem mais velhos, Pyetro e Maria já possuem pretensões de carreira. O mais velho pretende se dedicar à luta e tentar estabelecer seu nome no meio esportivo, como o pai. Paralelamente, a jovem Clara vê a prática como um hobby e prefere escolher outra profissão.

Os dois filhos mais velhos do atleta já se consolidam em campeonatos | Foto: Arquivo Pessoal

Impactos da quarentena

Roberto e os filhos vinham se preparando para vários campeonatos e competições, mas a chegada do Covid-19 resultou no cancelamento e adiamento da programação. No entanto, o atleta ressalta que a falta de contato com os alunos é a sua maior saudade.

" As competições fazem falta, naturalmente, mas o que mais me incomoda é não ter mais aquela união que a gente só tem na academia. [...] Os abraços, conversas e brincadeiras depois do treino são a minha maior saudade " conclui o atleta,