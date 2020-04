Clubes decidem pela continuação do Campeonato Carioca

Rio de Janeiro - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu que o vencedor do Campeonato Carioca será definido conforme o regulamento, ou seja, não haverá qualquer manobra para eleger quem ficará com o título. A resolução, publicada na noite da última quarta-feira (1º) no site da entidade, ocorreu após reunião virtual para decidir o futuro da competição.

O encontro por videoconferência contou com a presença do presidente da Ferj, Rubens Lopes, e representantes dos 16 clubes que disputam o Estadual, além dos sindicatos dos atletas e treinadores de futebol. O Carioca está suspenso desde o último dia 16, por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Porém, ainda segue sem resposta se o Estadual será disputado simultâneamente com o Campeonato Brasileiro, ou se o torneio prosseguirá em outro período no ano. Desta forma, os dirigentes e entidades de classe se comprometeram a manter diálogo constante com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que ocorra o ajuste de calendário.

O clubes também concordaram que as partidas só deverão retornar com segurança sanitária, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde. A paralisação do Estadual seguirá, pelo menos, até 30 de abril.

TV Globo suspende cota dos clubes

Se não bastasse a dificuldade financeira, somada a paralisação do futebol brasileiro, os clubes cariocas se deparam com outro obstáculo: a suspensão do pagamento da última cota dos direitos de transmissão, por parte da Rede Globo. Em documento, a ser enviado à empresa de comunicação, representantes de todos os clubes assinaram um solicitação para contornar a situação. No Carioca, somente o Flamengo não tem contrato com a TV Globo, por divergências de valores. Por outro lado, os outros 15 participantes tem contrato com o canal de televisão, entre eles, Botafogo, Vasco e Fluminense.