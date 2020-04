Maradona está disposto a cortar parte do salário durante a quarenta

Antes de Maradona, Lionel Messi, do Barcelona, anunciou a assinatura coletiva de todos os seus companheiros para baixar seus salários | Foto: Divulgação





Diego Maradona informou à diretoria do Gimnásia y Esgrima que está disposto a renunciar parte do seu salário durante a quarentena. Este gesto de solidariedade está alinhado com o de outros feitos atletas do país e tem o objetivo de ajudar as pessoas que mais precisam durante a pandemia do novo coronavírus.

Segundo o 'Olé', Maradona se comunicou na manhã desta quinta-feira pela manhã com os líderes do clube para informar a sua decisão durante o isolamento social. Os jogadores do Gimnasia também estão cientes da decisão do treinador.

Antes de Maradona, Lionel Messi, do Barcelona, anunciou a assinatura coletiva de todos os seus companheiros para baixar seus salários em 70% durante a pandemia.

O atacante do Boca Juniors, Carlos Tévez, também deu uma declaração forte em meio aos acordos salariais que clubes têm feito com atletas. Em entrevista à América TV, afirmou que os atletas poderiam abrir mão de seus vencimentos por até uma temporada e se colocou à disposição para ajudar o povo argentino.

A Argentina confirmou 79 novos casos de coronavírus, elevando o número total de pessoas infectadas no país para 1.133, enquanto houve cinco novas mortes nas últimas 24 horas, aumentando o total para 32, segundo informações do Ministério da Saúde.