Amazoncripz representa o Amazonas na final da Liga NFA de Free Fire

No último domingo (29), a equipe liderada por Andryw Antony garantiu o 8º lugar na tabela de classificação, com 358 kills e 2110 pontos marcados | Foto: Reprodução/ Instagram

Manaus - Amazoncripz confirma o posto de maior equipe da região Norte, garante classificação entre os 12 melhores e vai representar o Amazonas, nos dias 4 e 5 de abril, na final da 3ª temporada da Liga NFA, um dos maiores torneios de Free Fire do Brasil - atrás apenas da Liga Brasileira de Free Fire.

Na disputa de torneios oficiais de Free Fire que existe apenas sete meses, a Amazoncripz segue em ascensão após conquistar o título da NFA Secundária. No último domingo (29), a equipe liderada por Andryw Antony garantiu o 8º lugar na tabela de classificação, com 358 kills e 2110 pontos marcados.

"No início criamos mais por diversão, na intenção de brincar. Depois eu decidi conhecer um pouco mais sobre o cenário competitivo e me apaixonei, foi aí que tomei a iniciativa de tornar a Amazoncripz um time profissional. Desde o início, nosso principal objetivo foi representar Manaus, representar o Amazonas, mostrar para a galera do Sul e Sudeste que aqui tem time bom", conta Antony.

Equipe Amazoncripz representando o Brasil na torcida pelo Corinthians, no Mundial de Free Fire de 2019, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/ Instagram

O que era apenas uma brincadeira entre amigos, jogando Free Fire - jogo eletrônico para dispositivos móveis, de ação-aventura do gênero battle royale - criou proporções nacionais desde o grande resultado na NFA secundária. Agora que está inserido no mundo dos e-Sports, Antony busca expandir os horizontes para além das telinhas.

"Jogo Free Fire há um ano e meio, fundei com mais dois amigos, porém estudei um pouco mais sobre o mundo dos e-Sports, conhecendo um pouco mais sobre o mercado, que cresce a cada ano. Então decidi profissionalizar o meu time, ensinando para os meus players um pouco a função do cyber atleta. Fui ano passado para a Brazil Game Show (BGS) e lá pude abrir muitas portas no cenário competitivo", esclarece o líder da Amazoncripz.

Andryw Antony e Darlisson Sena, fundadores da Amazoncripz, rumo ao Mundial de 2019 | Foto: Reprodução/ Instagram

Com 80% do time formado por jogadores amazonenses, o Amazoncripz é o único time do Amazonas entre os 12 que disputam o título neste fim de semana. Ainda que a jornada promissora esteja no começo, os olhares já são para objetivos bem à frente. Antony busca consolidar o cenário dos e-Sports na região e revela o desejo de formar "categorias de base" na capital.

"Tenho muitos projetos voltados para Manaus, como a fundação de uma instituição para formar atletas de jogos eletrônicos. Muitos players não tinham a visão do mundo do esports como profissão, hoje a formação é baseada nos treinos, no código de conduta desses players, no respeito e o psicológico. Nosso maior desafio é conseguir patrocínio, hoje nós mesmos fazemos cotas, ou mesmo dos campeonatos amadores que ganhamos, para comprar periféricos para esses jogadores, até mesmo celular bom", diz Antony.

Sobre a Liga NFA

A National Free Fire Association (NFA) é uma holding de entretenimento focada especificamente no Free Fire. A Liga NFA está na 3ª Temporada, que teve início no dia 4 de janeiro, com finais previstas para os dias 4 e 5 de abril.

No torneio, os times são divididos em 4 grupos ( A, B, C e D), onde todos os grupos se enfrentam no prazo de 2 dias de disputas. Na semifinal, os donos das 12 melhores pontuações, são os times que participam dos dois dias de finais, com pontuações zeradas.



A Liga NFA voltará no próximo sábado (4), às 17h, com o primeiro dia da grande final. Serão seis "quedas" disputadas entre os 12 times, com um formato totalmente online. As transmissões são nos canais oficiais da Liga NFA, tanto na plataforma NiMO TV, quanto no YouTube.