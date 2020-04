Apenas 479 dos 10 mil árbitros da CBF recebem auxílio

Um árbitro da série A (Fifa) deve receber aproximadamente R$ 5 mil, e um juiz sem a chancela Fifa cerca de R$ 3,8 mil | Foto: César Greco/ Palmeiras

Manaus - Juízes e bandeirinhas também estão entre os trabalhadores atingidos pela paralisação dos campeonatos de futebol, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Estima-se que cerca de 10 mil pessoas atuem nesta atividade em ligas, federações e confederações amadoras pelo país.

"Muitos vivem somente de apitar e outros complementam a renda com outro trabalho", aponta Marcelo de Lima Henrique, de 48 anos, 25 deles dedicados à arbitragem. "Eles dependem da taxa do jogos, principalmente com a crise econômica dos últimos anos", revela, acrescentando que eles poderão recorrer a Medida Provisória que libera um auxílio-financeiro de R$ 600 para autônomos e micro-empreendedores individuais.

Já os 479 integrantes árbitros do quadro nacional da CBF irão receber, antecipadamente, uma taxa de arbitragem, calculada a partir do maior valor pago para sua categoria. Um árbitro da série A (Fifa) deve receber aproximadamente R$ 5 mil, e um juiz sem a chancela Fifa cerca de R$ 3,8 mil.

"Esta ajuda veio em ótima hora e mostra sensibilidade dos dirigentes da CBF. As contas estão sendo cadastradas e a expectativa é que o dinheiro esteja na conta dia 10. Mas é uma pena que não possa contemplar a todos", lamenta Marcelo, que foi árbitro Fifa de 2008 a 2014 e hoje é master da CBF. "Quem atua em alto nível, precisa investir em alimentação, calçado, preparação física, etc Tudo isto demanda dinheiro e nós não temos carteira assinada e direitos como férias ou um seguro lesão".

O apoio anunciado aos árbitros do quadro da CBF terá ainda atendimento psicológico, aulas por videoconferência com análise de lances de jogo, aspectos do VAR e mudanças recentes das regras.