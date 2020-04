Barezão 2020 foi cancelado ou encerrado? Times não chegam a um acordo

Manaus - Após o encerramento da Séria A do Campeonato Amazonense de 2020 , antes mesmo de ter início a fase do mata-mata do segundo turno, os clubes vivem a incerteza de um possível rebaixamento para a Série B, conhecida como "Segundinha". O diretor de competições pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ivan Guimarães, voltou a falar, nesta sexta-feira (3), sobre o término da competição em entrevista ao Portal Em Tempo. O Amazonas FC, que lidera na soma de pontos corridos a tabela de classificação da competição, deseja que o resultado da competição seja homologado e, com isso, os clubes possam estar garantidos em competições nacionais do ano que vem.

"Tivemos seis times que votaram pelo cancelamento e outros dois pelo encerramento, durante uma reunião no dia 20 de março deste ano. O que tem definido até o momento é que não vai mais haver a edição do Barezão este ano. Agora se vai ser cancelado, e em 2021 todos os times jogam novamente, ou se vai haver o encerramento, com um campeão declarado e o anuncio de times rebaixados, isso só saberemos após ter fim esse período de suspensão das atividades", informou Guimarães por telefone.

O Amazonas FC lidera a competição nos pontos corridos | Foto: Leonardo Mota/Arquivo/Em Tempo

O diretor de competições explica que, em meio à pandemia do Covid-19, todas as competições geridas pela FAF estão suspensas no Estado desde o dia 17 de março. Nesta mesma data, inicialmente, foi revelado que os jogos do Barezão voltariam a ser disputados após os 15 dias. No entanto, três dias depois em outra reunião teve fim a competição.

As atividades administrativas na sede física da federação também foram suspensas. "Por ora, nossos encontros ou reuniões estão ocorrendo online, por meio de plataformas da internet que possibilitam isso", ressaltou.

Guimarãres frisou, ainda, que na última reunião entre a federação e os clubes a maioria votou pelo cancelamento, ou seja, sem campeão declarado e sem baixa de times para a segunda divisão do campeonato. No entanto, a decisão não foi unânime. "Dois times discordaram dos restantes. Então, por esse motivo, o futuro desta competição é incerto até o momento", reforçou.

Manaus FC campeão do primeiro turno | Foto: Leonardo Mota/Arquivo/Em Tempo

Seis clubes votaram pelo cancelamento da competição, são eles: EC Iranduba, Fast Clube, Nacional, Manaus FC, Princesa do Solimões e São Raimundo EC. Dois clubes votaram pelo encerramento, são: Amazonas FC e Penarol AC.

Na briga pelo título

Ocupando o primeiro lugar da classificação geral do torneio, nos pontos corridos, o Amazonas FC esclareceu, por meio de nota, que a decisão de seu voto teve motivação econômica. "Primeiro, para focar no que realmente interessa: a segurança dos funcionários, inclusive financeiramente, num cenário repleto de incertezas. Segundo, pela viabilidade do projeto, visto que é financeiramente insustentável seguir diante de uma possível paralisação por tempo indeterminado. Era necessário uma definição, para que o Amazonas e os demais clubes pudessem planejar o final da competição, fosse ela retomada ou não".

Desta forma, o clube esclareceu que votou por homologar o resultado da disputa. "O país logo conseguirá contornar este momento difícil, inclusive retomando o futebol. Por isso, não escondemos o interesse nas vagas em competições nacionais do próximo ano, uma vez que até à paralisação liderávamos a classificação geral", ressaltou o Amazonas FC.

O Penarol Atlético Clube terminou no topo da tabela de classificação na segunda fase da competição | Foto: Janderson Balbi

Ocupando o primeiro lugar na segunda fase de classificação do torneio está o Penarol Atlético Clube.

Sem manobra no regulamento

Embora em 2020 os jogos do Amazonense Série A não ocorram mais , outros estados brasileiros não colocaram o fim precoce em seus campeonatos estaduais. Um exemplo disso é o Campeonato Carioca, que terá continuidade.

Na última quarta-feira (1º), a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu que o vencedor do Campeonato Carioca será definido conforme o regulamento, ou seja, não haverá qualquer manobra para eleger quem ficará com o título.

A decisão envolve 16 clubes da Série A do Cariocão, que está suspensa desde o último dia 16, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A paralisação da competição seguirá, pelo menos, até o dia 30 de abril.