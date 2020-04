Manaus FC sorteará passagens aéreas aos torcedores em jogos fora do AM

Manaus - Para conter a evasão e conquistar novas adesões, o Manaus lançou, neste fim de semana, uma nova categoria em seu programa de sócio-torcedor. Batizada de “Gavião Fazendo História”, o plano disponível por tempo determinado, custa R$ 25/mês, e uni benefícios e vantagens de outros pacotes e, com metas traçadas, terá premiações ousadas. A primeira delas é o sorteio de viagem com tudo pago para acompanhar o time em jogo fora de casa na Série C.

“O mundo todo está atravessando por um momento de incerteza, e conosco não é diferente. Resolvemos adaptar uma nova categoria para que possamos manter quem já é sócio e trazer novos. Sem competições, nossa estrutura financeira vem sofrendo baques e, neste momento, esperamos seguir contando com o apoio do nosso torcedor”, disse o presidente do tricampeão amazonense, Luis Mitoso.

Das outras três categorias

Gavião de Prata, Gavião de Ouro e Gavião Real – as duas últimas seguem disponíveis para novas adesões. Os torcedores que já fazem parte de uma delas, poderão mudar para o novo plano caso queiram. Para isso, basta entrar em contato com a central de relacionamento por meio do e-mail [email protected]



A partir de agora, sócios de todas as categorias vigentes terão acesso livre aos jogos com mando de campo do Manaus na atual temporada a partir do momento em que ela for retomada. Contudo, os planos terão pesos diferentes na hora de sorteios oficiais e exclusivos. As adesões podem ser feitas por meio do site www.eusoumanaus.com.br .

“Sabemos que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades e inseguranças financeiras por conta da paralisação de muitas atividades, seja comércio, indústria e outras. Por isso, deixamos a cargo do nosso torcedor escolher se permanece nas categorias anteriores ou adere a essa nova. Hoje, a receita do programa é fundamental para o clube e queremos muito contar com o apoio de todos neste momento complicado para todos”, declarou o dirigente.

Confira a tabela de valores e benefícios | Foto: Divulgação/Manaus FC

Nova categoria



Os benefícios do novo plano são: entrada em todos os jogos com o mando do Manaus nesta temporada, descontos especiais nas compras de itens oficiais do clube, central de atendimento ao torcedor pelo site oficial do programa, participação em promoções e eventos exclusivos. Para cada mil novas adesões, haverá sorteio de uma viagem com tudo pago para acompanhar o time em partida disputada fora de casa.

*Com informações da assessoria