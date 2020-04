São Raimundo é multado e torcedor suspenso por agressões a jornalistas

O torcedor descumprir a determinação, ele será multado em R$ 10 mil | Foto: Divulgação





Manaus - As auditoras da Segunda Comissão Disciplinar do TJD do Futebol, julgaram, em sessão remota, o São Raimundo EC por mais um episódio envolvendo os torcedores. O time foi multado e o torcedor foi suspenso por dois anos por ofensas e gritos machistas a jornalistas durante a partida entre o São Raimundo e o Manaus FC , na abertura do segundo turno do Amazonense Série A 2019, no dia 08 de março deste ano.

A sessão da Comissão das Mulheres contou com a presença da Arlete Mesquita, Auditora do Superior Tribunal de Justiça Desportiva -STJD, que parabenizou a iniciativa do TJD-AM. O torcedor Eyler Nogueira Curico, torcedor e presidente da Tofa, suspenso por 720 dias (2 anos). Ainda segundo o TJD, se o torcedor descumprir a determinação, ele será multado em R$ 10 mil.

As auditoras decidiram que o São Raimundo EC pague uma multa pecuniária de R$ 3 mil, além de cumprir 20 partidas com faixa pregando respeito às mulheres. Já a Torcida Organizada Furacão Azul, Tofa, ficará 30 dias longe dos gramados.