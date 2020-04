Cestas básicas são doadas a professores federados pela FAJJE

Manaus - Professores de jiu-jitsu que precisam de doação de alimentos em Manaus podem recorrer à Federação Amazonense de Jiu-Jitsu (FAJJE). Na última segunda-feira (6), o presidente da federação, Luis Neto, divulgou a campanha nas redes sociais.

Para ter o apoio, o professor precisa ser federado pela FAJJE. Conforme Luis, a campanha tem como o público-alvo professores afetados pelo o fechamento de academias de luta em cumprimento a decreto que proíbe a abertura de estabelecimentos considerados não essenciais.

A medida foi adotada pelo Governo do Amazonas para tentar frear o aumento nos casos do novo coronavírus (Covid-19) no Estado. Só o Amazonas já tem mais de 500 casos da doença e o total de mortos é de 19, conforme balanço divulgado na última segunda pela Fundação de Vigilância em Saúde.

Para solicitar o benefício de cestas básicas, o professor deve enviar uma mensagem para o WhatsApp (92) 99466-3061. A entrega, conforme frisou Luis Neto, será feita de forma segura e seguindo todas as normas de proteção estabelecidas por órgãos de saúde.

Atualmente, a FAJJE tem 13 academias federadas. Até o ano de 2019, 76 atletas foram federados pela sigla.