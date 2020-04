Antônio Lopes afirma que palavra final é do treinador do Vasco

| Foto:

Manaus - A exemplo do que havia acontecido com o treinador Ramon Menezes, o Vasco apresentou o novo coordenador-técnico, Antônio Lopes, por meio de uma transmissão ao vivo no canal do clube no YouTube, na noite desta terça-feira (7).

Os jornalistas enviaram perguntaram gravadas em vídeo e os torcedores também puderam questionar o ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Prestes a completar 79 anos em junho, Lopes disse que se mantém atualizado, acompanhando o futebol pelo mundo. "Além do brasileiro, vejo o campeonato argentino, inglês e espanhol".

Para manter a forma física e mental, Lopes contou que se exercita por uma hora todos os dias. "Hoje mesmo subi por duas vezes as escadas do térreo até o 12º andar onde moro".

Comandante do Vasco de 1998 na conquista da Copa Libertadores, Lopes lembrou que o primeiro título com o clube foi quando atuava como auxiliar-técnico de Mário de Travaglini, quando o Cruzmaltino conquistou o Brasileirão de 1974. Hoje este cargo é ocupado pelo filho, Júnior Lopes. "Não tive qualquer envolvimento na contratação dele, que foi uma escolha do José Luís [vice de futebol]".

Lopes foi o coordenador de Felipão, em 2002, na conquista do penta da seleção brasileira. Para ele, a palavra final sobre escalação ou qualquer dilema no time é do treinador. "Eu faço sugestões, converso, mas quem decide é o técnico", reiterou, lembrando que Ramon foi seu jogador nos áureos tempos do Cruzmaltino. "Era tecnicamente muito bom, além de inteligente. Como treinador tem tudo para dar certo. Está preparado, fez cursos e conhece o atual plantel e a base do Vasco", acredita Lopes, apostando na mescla da experiência e da juventude para montar um bom time.

Por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19), as atividades no Vasco estão suspensas, assim como o Campeonato Carioca, paralisado até 30 de abril "A gente está tolhido de iniciar um trabalho eficiente, mas mesmo assim estamos nos reunindo muito por videoconferência", contou.