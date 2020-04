Felipe Anderson e Cebolinha estão na lista de reforços do Napoli

O Napoli estuda a contratação dos jogadores brasileiros | Foto: Divulgação

Manaus - A suspensão do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus não fez com que grandes clubes da Europa ficassem totalmente paralisados. Algumas agremiações estão usando a interrupção dos campeonatos para analisar possíveis reforços para a próxima janela de transferências.

É o caso do Napoli, que, de acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, estuda a contratação dos brasileiros Felipe Anderson, do West Ham, e Everton Cebolinha, do Grêmio.

A equipe italiana busca um atacante para substituir o espanhol José Callejón, que está em fim de contrato e não acertou a renovação do vínculo. Felipe Anderson, hoje no West Ham, é o nome favorito da diretoria do Napoli. O jogador de 26 anos foi revelado pelo Santos e teve boa passagem na Itália quando vestiu a camisa da Lazio, onde ficou por cinco temporadas antes de chegar ao futebol inglês.

De acordo com o jornal italiano, o novo nome que ventila em Nápoles é o de Everton. A publicação destaca os 14 jogos do gremista pela Seleção Brasileira, mas afirma que o valor de Cebolinha, cerca de 30 milhões de euros ((R$ 171,24 milhões), é um impasse.

Além dos brasileiros, o Napoli também conta com Jeremie Boga, do Sassuolo, Milot Rashica, do Werder Bremen, e Idrissi, do holandês AZ, em sua lista de reforços para a próxima temporada.