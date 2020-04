Ídolos do Internacional doam 10 toneladas de alimentos em Porto Alegre

Os alimentos foram arrecadados pelo trio em conjunto com o Ceasa de Porto Alegre | Foto: Diego Varas/ Reuters

Manaus - D’Alessandro, Tinga e Dunga, ídolos do Internacional, juntaram forças para doar 10 toneladas de alimentos para o Sacolão da Chácara, no bairro da Restinga, em Porto Alegre (RS), a fim de ajudar famílias com dificuldades diante da pandemia do novo coronavírus.

Os alimentos foram arrecadados pelo trio em conjunto com o Ceasa de Porto Alegre. Dunga lançou com Tinga o “Desafio do Bem” para conseguir os donativos e D’Alessandro completou o time. Do trio, apenas o argentino ainda atua nos gramados brasileiros. Apesar de respeitar a quarentena, ele não deixa de trabalhar. Desde o início da pandemia, o camisa 10 colorado vem divulgando em suas redes sociais vídeos e mensagens a favor do isolamento e apoiando seus seguidores na luta para frear a disseminação do coronavírus.

Em um dos vídeos, D'Alessandro aparece junto a ícones do futebol sul-americano como Martin Palermo, Pablo Aimar, Fabián Ayala, Lucas Pratto e Diego Aguirre falando sobre a importância de todos ficarem em casa para evitar a propagação da doença. O próprio D’Alessandro também publicou outra gravação falando sobre o assunto.

“É um momento difícil, complicado para todos nós, Brasil e Argentina, meu país, e para o mundo todo por conta do coronavírus. A gente teve que parar de trabalhar, de fazer a nossa rotina, ter que ficar em casa e é o que a gente deve fazer. Nós temos a obrigação de fazer a coisa certa e a coisa certa são as indicações dos médicos, seguir as indicações dos profissionais que sabem o que está acontecendo, que sabem o que poderá vir daqui pra frente. Só nós podemos evitar que aumente, só nós podemos evitar que tenha menos gente doente, contagiada. Então fique em casa, volto a repetir, siga as indicações dos profissionais, liga a TV, vê como está acontecendo, como está aumentando em diferentes países. Nós somos encarregados de fazer a nossa parte”.

Ainda no embalo da quarentena, D’Alessandro lembrou que na última segunda-feira (06) foi o Dia Mundial da Atividade Física e destacoua, também em vídeo, a importância de não ficar parado mesmo em época de confinamento.

“Eu, como atleta, estou acostumado a desafios. Hoje queria desafiar todos vocês a fazer atividade física em casa. É importante nesse período de dificuldade mantermos a nossa rotina de exercícios e treinos em casa. É importante para a nossa saúde do corpo e da mente. Aceitam o desafio? Um abraço para todos. Fiquem bem e fiquem em casa”.

Em sua conta oficial no Instagram, D’Alessandro registrou a doação das 10 toneladas de alimentos e deu o recado: “Façam o bem, da forma que puderem, mas façam por quem precisa de ajuda”