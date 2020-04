'Dudu' Monteiro relembra carreira e revela desafio inédito em 2020

Natural de Recife (PE), Dudu Monteiro ficou conhecido por levar, aos expectadores, as principais notícias do esporte no Amazonas | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Manaus - Reconhecido como "Cidadão Amazonense" desde 2018, o ícone do jornalismo manauara, Eduardo Monteiro de Paula, mais conhecido como "Dudu", relembra a trajetória da carreira icônica como jornalista esportivo e revela que o novo desafio, como colunista do Em Tempo, é o primeiro em jornal impresso nos 45 anos de carreira.

Natural de Recife (PE), onde passou exatos 30 dias de vida antes de desembarcar em Manaus, Dudu Monteiro ficou conhecido por levar, aos expectadores, as principais notícias do esporte no Amazonas. O, até então, estudante de engenharia entrou para o mundo dos esportes ainda novo. Ele falava do esporte amador e a vocação como comunicador rapidamente trilhou os caminhos pela frente.

"Meu irmão [Edgar Monteiro de Paula Filho] foi o primeiro amazonense a integrar a seleção brasileira de vôlei e o doutor Felipe Daou o convidou para participar. Por me achar engraçado, ele me convidou para falar sobre esporte amador, já que no profissional já havia gente. Participamos por dois anos e o doutor falou que não sabia quanto à engenharia, mas que eu daria um bom jornalista, então larguei a engenharia e fui fazer jornalismo na Ufam", conta o jornalista.

Homenagem do Dia do Jornalista da Assembleia Legislativa do Amazonas, em homenagem aos serviços prestados à comunidade | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Dentre tantos méritos na carreira de quase meio século, Dudu, que já trabalhou até como DJ, foi o primeiro jornalista formado para trabalhar com televisão na cidade. Após 43 anos, sua presença na televisão local foi interrompida abruptamente. Mesmo fora das telas, ele acompanha o desenvolvimento da imprensa regional e está em processo de reinvenção.

"Sabe quando você fica 40 anos no mesmo lugar? Achei que iria morrer na frente das câmeras", brinca o jornalista. Atualmente de volta à televisão aberta fazendo o que gosta, Dudu Monteiro revela que a calmaria não se instalou, mesmo com a paralisação devido ao coronavírus.

"A vida é cheia de desafios, você vai se redescobrir, se reinventar. O mundo hoje é completamente diferente do que eu vivi", conta ele.

Esporte Amazonense

Dudu Monteiro conta como tanto a realização da Copa do Mundo de 2014 em Manaus, quanto os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, foram fundamentais para o desenvolvimento do jornalismo esportivo na região.

"Em 80 anos de Aclea, apenas quatro pessoas estavam associadas um ano antes da Copa do Mundo. Depois das Olimpíadas, passamos para 365 profissionais", relata.

Livro

Há três anos, o jornalista trabalha na confecção do seu livro, que trata justamente sobre as influências na sociedade a partir da esfera esportiva. Ele ressalta que, muitas vezes, o esporte é visto apenas da perspectiva das competições, onde os atletas precisam trazer resultados o mais rápido possível, muitas vezes com negligência de outros processos envolvidos, como as preparações "por trás" disso e o impacto que os eventos geram nas cidades.

"O sucesso do peladão não é o jogo em si, mas o socioeconômico que está envolvido na cidade. O esporte é um aglutinador de todos os setores da nossa sociedade. As pessoas acham que é bola, troféu e equipamento, mas o esporte envolve todos os segmentos. A cidade que pratica mais esporte tem menos violência, menos marginal. Quando falo do futebol, não estou falando do jogador, mas do todo. Eu tenho essa visão social, o resultado do jogo é um detalhe", afirma.

Homenagem da Fieam após 43 anos de profissão | Foto: Divulgação

Ele afirma que "o amazonense tem preconceito com ele mesmo", relatando que a valorização dos atletas da região Norte precisa ocorrer para que, mais especificamente, o futebol avance para um patamar acima. Para ele, falta uma união identitária do Amazonas como um povo para que não sermos mais uma "cópia mal feita dos outros Estados".

"Não temos uma identidade nossa. O futebol amazonense tem três clubes centenários: Rio Negro, Nacional e São Raimundo. O único que tem Centro de Treinamento é o Nacional. Meu sonho é ver o que vi quando criança. Nacional x Fast com 40, 50 mil pessoas no estádio. Se vou perder para o Flamengo, para o Botafogo, não me importa. Precisamos ter base, para depois complementar. Enquanto não investirmos na presença do amazonense, enquanto não criarmos oportunidade para esse 'caboquinho' mostrar o seu talento, não vamos para lugar nenhum", afirma Dudu.

Novo desafio

Agora como colunista do Em Tempo, Eduardo Monteiro faz a estreia no jornalismo impresso. Ele destaca a mudança de plataforma como um grande desafio na carreira e afirma que escrever é

| Foto: Reprodução

uma tarefa difícil para ele, mesmo após tanto tempo como principal referência no jornalismo esportivo amazonense.

"Eu costumo escrever como eu falo e isso é um grande desafio, porque você precisa ter muito domínio da língua portuguesa. O que dá o tom do que você escreve, do que você quer falar, são as pontuações e falando, não faço nenhuma. Com o tom de voz consigo fazer a pessoa entender o que estou dizendo, mas escrevendo você precisa ter a capacidade de sintetizar o que você pensa e que o leitor entenda o que você quer", explica.

Homenagem da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) ao jornalista pela importância do trabalho prestado como jornalista | Foto: Reprodução/ Acervo pessoal

Ele revela que atualmente, aproveitando o período de isolamento social, está 'revirando' as caixas antigas, relembrando momentos importantes da carreira. O "Dudu-fora-da-TV" foca boa parte do tempo livre para desenvolver a escrita do livro e se preparar para a nova página do seu extenso livro. Ele destaca a trajetória esportiva, agora informando, com três momentos chave:

"Carreguei uma tocha olímpica na Universidade Federal do Amazonas e, 30 anos depois, carreguei a tocha dos jogos Pan Americanos do Rio de Janeiro. 35 anos depois, carreguei a tocha das Olimpíadas. Pra mim, que vivo do esporte desde quando nasci, foi o ápice. Sim, 200 pessoas levaram a tocha no Brasil, mas o meu nome está lá.