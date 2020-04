Manaus FC e DB realizam ação social na comunidade do Abelha

Manaus FC entregou 60 cestas básicas em localidade próximo à praia da Lua | Foto: Ismael Monteiro/Manaus

Manaus - Em parceria com o DB Supermercados, o Manaus Futebol Clube realizou a entrega de 65 cestas básicas e máscaras cirúrgicas na comunidade do Abelha, localizada a aproximadamente oito quilômetros da capital, na manhã de sábado (11). O presidente esmeraldino, Luis Mitoso, e o vice, Giovanni Silva, participaram da iniciativa.

"Primeiramente gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, DB, por ter participado conosco desta ação nesse momento tão difícil pelo qual o mundo atravessa. É uma satisfação enorme para o nosso clube poder ajudar pessoas que precisam, que estão passando por dificuldade em meio a esta pandemia", declarou Mitoso.

A comunidade, que só pode ser acessada por via fluvial, recebeu 65 cestas básicas | Foto: Ismael Monteiro/Manaus

Com cerca de mil famílias assentadas, a comunidade do Abelha só pode ser acessada por meio fluvial. De acordo com a moradora Jeanne dos Santos, 33, o turismo é a principal fonte de receita para os moradores do local, que estão sofrendo com a falta de visitantes por conta do Covid-19.

"Todos nós estávamos precisando muito dessa ajuda. Aqui não tem emprego, não tem renda, então essa doação veio em ótima hora. Gostaria de agradecer ao DB e ao Manaus, por agraciar nossa comunidade com essas cestas básicas e com as máscaras”, disse a comunitária.

O presidente do clube, Luis Mitoso, e o vice-presidente, Giovanni Silva, participaram da iniciativa | Foto: Ismael Monteiro/Manaus

Mais doações

Pela tarde, mais ranchos foram entregues pelo clube. Desta vez, foi a vez dos atletas da base receberem os alimentos. Cerca de 20 cestas básicas comtemplaram jovens carentes que defendem as cores do Gavião do Norte nas categorias inferiores.

*Com informações da assessoria.