Flamengo e Bahia prestam homenagens ao cantor Moraes Moreira

O futebol sempre esteve entre as paixões do cantor e compositor baiano Moraes Moreira, que faleceu nesta segunda-feira (13), no Rio de Janeiro, de causa ainda não divulgada pela família. O artista de 72 anos fez diversas canções sobre o tema e outras em homenagens a ídolos da bola, como a que reverencia o rubro-negro Zico.

Quando o craque da Gávea parou de jogar bola, Moraes compôs a canção “Saudades do Galinho” (2008). Pelas redes sociais, o Flamengo lamentou “profundamente a morte do ilustre rubro-negro” e “desejou força aos familiares e amigos neste momento tão triste”.

O Bahia Esporte Clube também prestou condolências ao ex-integrante do grupo Novos Baianos (1969/1975). “A Bahia e o Bahia choram. Um dos maiores ícones da nossa música e Carnaval, o eterno Moraes Moreira no deixou nesta manhã chuvosa de segunda-feira. Ai, ai saudade, você vai nos matar”. Em 1988, quando o Tricolor sagrou-se campeão brasileiro, Moraes cantava no trio elétrico que percorreu Salvador com Bobô e companhia.

Com mais de 60 discos gravados, Moraes Moreira começou a tocar sanfona aos 12 anos na cidade natal, Ituaçu. Em entrevistas à imprensa, conta que o gosto pelo futebol foi adquirido com o rádio e que apesar de “simpático ao Bahia, era flamenguista”.