Felipe Neto arremata em leilão camisa de Jefferson na Copa do Mundo

| Foto:





Manaus - O YouTuber Felipe Neto e Jefferson, ex-Botafogo e integrante do elenco que foi à Copa do Mundo de 2014 com a "amarelinha", entraram no grupo de combate ao novo coronavírus (Covid-19). No último domingo (8), o ex-goleiro leiloou uma camisa que vestiu na Copa, autografada por todos os jogadores, que foi arrematada por aproximadamente R$ 8 mil pelo YouTuber.

| Foto:

O leilão começou na noite de sábado (11), com encerramento às 18h do domingo de Páscoa. Cada lance foi de acordo com o número de cestas básicas, com o valor de R$ 40 cada. Os alimentos serão distribuídos para famílias carentes, atingidas pelos efeitos da crise econômica em decorrência da pandemia do coronavírus.

“Vou leiloar um item que é muito importante na minha vida e na minha carreira para poder arrecadar o máximo de cestas básicas para poder ajudar o próximo. É a camisa da Copa do Mundo de 2014, ela está com autógrafo de todos os jogadores: Neymar, David Luiz, Thiago Silva, Victor, Júlio César. É uma camisa que tem um significado muito importante pra mim, mas vou colocar no leilão. Quem der o maior lance de cestas básicas vai adquirir a camisa para guardar em casa. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Juntos somos mais fortes”, disse na publicação.

Apaixonado por futebol e pelo Botafogo, Felipe Neto venceu o leilão, desembolsando aproximadamente R$ 8 mil para ficar com a camisa. As cestas básicas serão doadas para famílias afetadas pelo desastre socioeconômico do coronavírus em São José do Rio Preto, região do interior de São Paulo, onde Jefferson reside.

| Foto:

A ideia de leiloar camisas partiu de Sandro Cunha, outro ex-jogador do Botafogo. Desde o mês de março, o ex-zagueiro divulgou no Instagram o leilão de uniformes utilizados por jogadores de diversos clubes, como Barcelona, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Santos, Guarani, Goiás, Vitória, Santa Cruz, Paysandu, Náutico, Bolívar (BOL), dentre outros.