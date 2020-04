Quer praticar boxe em casa? Academia em Manaus dá aulas online em live

| Foto: Reprodução/ Instagram @ajedeboxeartesmarcias

Manaus - O período de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, tem levado diversas pessoas a procurar opções de exercícios físicos para manter a forma. Além das diversas academias de musculação que estão com serviços disponíveis, a academia AJE de Artes Marciais é uma opção para quem quer praticar boxe via Instagram.

Jackson Velasco, instrutor e dono da Associação José Emir (AJE) de Artes Marciais, conta que dá aulas de boxe há 11 anos. Ele conta que a academia - que funciona dentro da casa dele - está para completar dois anos de funcionamento no mês de junho. As aulas estão tendo início às 10h, por meio de transmissões ao vivo no perfil oficial do Instagram.

"Estou fazendo de forma gratuita e a aula é básica para que as pessoas, sozinhas ou com parceiros, consigam fazer em casa. Acho que seria injusto estar cobrando alguma coisa para dar estas aulas. Se temos condições de levar qualidade de vida àqueles que estão em casa, então faremos. É o que gostaríamos que fizessem com a gente", destaca Jackson, sobre a gratuidade das aulas.

A academia AJE de Artes Marciais funciona nas dependências da casa de Jackson Velasco | Foto: Reprodução/ Instagram @ajedeboxeartesmarcias

O instrutor conta que o conteúdo passado por meio das lives funciona como aquecimento nas aulas ministradas na AJE. Ao todo, são 42 rounds, com duas repetições em diversos exercícios - cada um dura 20 segundos, com 10 segundos de descanso.

"Com certeza virou uma tendência, nesse momento é uma grande realidade. No Instagram tem um monte de gente ao vivo, passando algo que sabe aos outros. Espero que as pessoas aprendam com esse 'estar em casa', porque é uma oportunidade de amar mais, aprender mais, ensinar mais e dar mais valor às coisas no dia a dia. Mas quando voltar ao normal, as pessoas vão esquecer essas aulas online e voltar às academias".

"Gambiarra" confeccionada para as transmissões ao vivo no Instagram | Foto: Reprodução/ Instagram @ajedeboxeartesmarcias

A Academia AJE de Artes Marciais funciona, em condições normais, de segunda a sexta-feira, com horários primeiramente das cinco da manhã às 12h, depois das 17h às 21h. As aulas são para todas as idades e, nas transmissões, Jackson Velasco revela contar com a ajuda de dois "amigos de corrida" e da namorada "quase-esposa".