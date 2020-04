Airton deixa portas abertas para possível retorno ao Amazonas FC

O volante carioca defendeu a Onça Pintada por apenas 28 minutos | Foto: Marcos Dantas/ Amazonas FC

Manaus - Em entrevista exclusiva ao Em Tempo , o volante Airton, ex-Amazonas FC, com passagens por Flamengo, Botafogo, Internacional e Benfica, de Portugal, manda um recado para a torcida auri-negra e deixa as portas abertas para um possível retorno, após o fim da crise do Covid-19.

A passagem de Airton, de renome nacional após passagens por alguns dos principais times do Brasil, certamente deixou os torcedores do Amazonas FC "na vontade". Isso porque o volante carioca, contratação mais badalada do futebol regional junto com o também auri-negro Mailkon Leite, defendeu a Onça Pintada por apenas 28 minutos.

Airton atuou na partida contra o Princesa do Solimões, na terceira rodada do segundo turno | Foto: Reprodução/ @airtonvolante05

O jogador foi contratado no dia 3 de março para ajudar o time comandado por Ricardo Lecheva na conquista do tão sonhado título estadual, mas entrou em campo apenas no dia 14, aos 17 minutos do segundo tempo da vitória por 6 a 0 contra o Princesa do Solimões, na terceira rodada do returno.

Apesar da passagem relâmpago, o volante nunca escondeu o carinho que recebeu dos torcedores em Manaus. Ele revela que o empresário está trabalhando com propostas de outros clubes do país desde antes da paralisação, já que o contrato terminaria neste mês de abril, mas deixa as portas abertas para um possível retorno ao Norte.

"Queria agradecer o Amazonas pela recepção, agradecer também como todos da torcida me trataram quando me viam e quem sabe um dia eu volte para Manaus, sem o coronavírus, e possa ajudar o Amazonas FC a conquistar os objetivos e títulos", destaca Airton.