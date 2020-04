Clubes decidem ampliar férias de jogadores por mais 10 dias

Em reunião realizada nesta terça-feira (14) por videoconferência, a Comissão Nacional de Clubes (CNC) decidiu ampliar as férias de jogadores de equipes de futebol das séries A e B do Campeonato Brasileiro por mais 10 dias por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Com isso, o retorno das atividades, que estavam previstas para o dia 21 de abril, passa para o dia primeiro de maio.

Na nota divulgada após a reunião, o CNC informou que a medida tem “o objetivo de preservar o calendário do futebol brasileiro e todas as suas competições (Estaduais, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro)”.

O encontro do CNC, que é um “órgão estatutário da CBF com independência deliberativa dos clubes”, contou com a participação de representantes de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Porém, a decisão não foi por unanimidade. Segundo a CNC, Flamengo, Vasco e Botafogo não optaram pela ampliação das férias, pois aguardam “o resultado de estudos objetivando um possível retorno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro no mês de maio, desde que isso não prejudique o calendário do futebol nacional”.